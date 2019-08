Sabato 10 Agosto 2019, 16:59 - Ultimo aggiornamento: 10-08-2019 17:41

Quella di Hong Kong è la "peggior crisi dal ritorno della città sotto il governo cinese avvenuto nel 1997". Questo il pensiero del governo di Pechino, che da due mesi si trova a far fronte alle violenteper il disegno di legge sull'forzata in Cina Le manifestazioni non sono mai cessate nonostante i continui moniti del governo cinese: alle prime proteste in piazza c'erano due milioni di persone. In piazza anche centinaia di avvocati vestiti di nero hanno sfilato silenziosamente in sostegno ai dimostranti antigovernativi. È la seconda volta che i professionisti, solitamente restii a manifestare, scendono nelle strade da giugno. Nel corso degli ultimi giorni la polizia ha utilizzato anche i gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti.