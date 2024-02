Guerra Ucraina, oggi vertice a Parigi. Macron chiama i leader europei: «Putin non vincerà, non siamo stanchi». La Russia chiede 3 anni per il dissidente Orlov

Il presidente francese Emmanuel Macron terrà oggi a Parigi un vertice in sostegno dell'Ucraina al quale prenderà parte la maggioranza dei leader europei. Una ventina di capi di Stato e di governo riaffermeranno all'Eliseo la loro unità al fianco di Kiev e contro l'aggressione militare lanciata due anni fa da Mosca. L'evento sarà aperto da un intervento in collegamento video di Volodymyr Zelensky. Assenti i leader dei due Paesi europei più riluttanti a sostenere l'Ucraina, ovvero l'Ungheria e la Slovacchia.

La Cia aiuta l'Ucraina: basi segrete di spionaggio e addestramenti, l'accordo (cruciale) contro la Russia

Putin, chi sono gli oppositori in carcere? Da Kara-Murza a Sasha Skochilenko, chi rischia la morte (dopo Navalny)

L'obiettivo è «rimobilitare ed esaminare tutti i mezzi per sostenere efficacemente l'Ucraina», afferma l'Eliseo in una nota. «Si tratta di contraddire l'impressione che le cose stiano andando a rotoli, ribadendo che non siamo stanchi e che siamo determinati a fermare l'aggressione russa. Vogliamo inviare un chiaro messaggio a Putin che non vincerà in Ucraina», sottolinea la presidenza francese. «Tutti stanno facendo tutto il possibile in termini di consegna degli armamenti.