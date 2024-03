Putin licenzia il comandante della Marina russa Yevmenov: pesano gli insuccessi sul Mar Nero e l'affondamento della nave Kotov

Troppe, ripetute, sconfitte sul Mar Nero. Così l'ammiraglio Yevmenov è stato silurato. Gli insuccessi delle flotte russe hanno portato Putin a licenziare il comandante della marina. Il bilancio recente delle operazioni era molto scarso: la flotta russa del Mar Nero ha perso più di una dozzina di navi a causa degli attacchi ucraini ed è in stallo. L'ultimo clamoroso affondamento ad opera dei droni ucraini è stato quello della nave da guerra Sergein Kotov.

Putin licenzia Yevmenov e nomina Alexander Moiseev

Non c'è ancora un annuncio ufficiale. La notizia è riportata da fonti controllate dal governo russo e dicono, appunto, che l'ammiraglio Nikolai Yevmenov, comandante della marina russa dal maggio 2019, è stato licenziato. Si legge su Fontanka, un'agenzia di stampa di San Pietroburgo, e Izvestiya, giornale con sede a Mosca. Secondo Fontanka, Alexander Moiseev, comandante della Flotta del Nord e formatosi come sommergibilista sotto l'Unione Sovietica, è stato nominato nuovo comandante in capo della Marina russa.

Yevmenov, chi è il comandante della Marina russa licenziato

Nikolai Yevmenov ricopriva la carica di Comandante in capo della Marina russa dal maggio 2019.

Dopo l'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, è stato sanzionato da Stati Uniti, Unione Europea, Regno Unito e altri Paesi.

L'ultimo grande smacco che ha sicuramente contribuito alla cacciata dell'ammiraglio è stato l'affondamento della nave Kotov.

La marina russa ha sede a San Pietroburgo. Né il Ministero della Difesa russo né il Cremlino hanno commentato con gli organi di stampa la notizia. La marina russa è stata pesantemente criticata durante la guerra per non essere stata in grado di sconfiggere la ben più piccola marina ucraina.

Putin ha cambiato il suo comandante militare in Ucraina quattro volte da quando le sue truppe hanno invaso l'Ucraina nel febbraio 2022. Sebbene siano state umiliate nel Mar Nero, le forze russe stanno avanzando lungo la linea del fronte nella regione orientale ucraina del Donbas.