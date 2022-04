Transnistria, perché sono ripresi gli scontri? Dove si trova e per quale motivo è strategica per Putin

La Transnistria è una piccola entità autoproclamatasi indipendente e non riconosciuta dall'Onu, incuneata tra Moldavia ed Ucraina. Proprio la Moldavia è preoccupata e particolarmente esposta per la presenza di circa 1.500 soldati russi all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Quelle truppe - che la Russia descrive come forze di pace - hanno sede in un'area conosciuta con il nome Transnistria, un'enclave separatista...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati