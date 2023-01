Qatargate, Panzeri si pente e collabora con la giustizia: «Tra 120 e 140mila euro a Tabarella»

Antonio Panzeri si pente e collabora con la giustizia nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. L'ex eurodeputato ha firmato un accordo con la procura federale belga che prevede «la reclusione, una multa e la confisca di tutti i beni finora acquisiti, stimata attualmente in un milione di euro». Lo riferisce la stessa procura.

L'ex eurodeputato è ancora in carcere ma nell'ultima udienza, nella quale si è presentato davanti ai giudici, avrebbe confessato di aver versato a rate una somma tra i 120mila e i 140mila euro al collega socialista Marc Tarabella. L'ammissione sarebbe stata messa a verbale dall'ex eurodeputato di Articolo 1 lo scorso 10 dicembre. Panzeri avrebbe anche invitato a verificare la posizione dell'europarlamentare dem Andrea Cozzolino, senza però indicare versamento di denaro.

La prossima udienza per il riesame della custodia cautelare dovrebbe tenersi entro un mese, cioè a febbraio, e non tra due. Lo ha precisato la procura federale belga, spiegando che il politico resterà in carcere almeno fino a quel momento. I due mesi di detenzione decisi dalla Camera di Consiglio, chiarisce un portavoce, devono essere conteggiati a partire dal 14 dicembre scorso quando i giudici belgi si sono espressi per la prima volta sulla custodia cautelare poichè Panzeri ha rinunciato all'appello.

Ue: presto norme su corruzione

«A dicembre la fiducia nei cittadini nell'Ue è stata tradita, adesso dobbiamo raccogliere i cocci e agire. La bozza di riforma dell'Eurocamera è un buon primo passo ma dobbiamo fare di più». Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari Interni Ylva Johansson parlando alla Plenaria del Pe sul Qatargate e sottolineando la necessità di istituire «un organismo etico» come organo di vigilanza. «Presto proporrò una nuova legge per criminalizzare tutte le forme di corruzione, con peen armonizzate. Ci stiamo lavorando e vi posso garantire che saremo il più duri possibile», ha sottolineato.