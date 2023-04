Andrea Cozzolino, rinviata la decisione per la consegna dell'europarlamentare Pd al Belgio

All'esame le eccezioni preliminari presentate dai difensori per «Qatargate: Cozzolino in aula per udienza» delle 11.12, la Corte di appello ha rinviato la decisione sulla consegna all'autorità giudiziaria del Belgio dell'europarlamentare del Pd Andrea Cozzolino.

Andrea Cozzolino era già agli arresti domiciliari da due mesi nell'ambito dell'inchiesta dello scandalo giudiziario del Qatergate.

Sono entrati in camera di consiglio poco dopo l'inizio dell'udienza i giudici dell'ottava sezione della Corte d'Appello di Napoli chiamati a decidere sulla richiesta «di consegna» dell'europarlamentare Andrea Cozzolino avanzata dalla procura federale belga.

L'udienza è iniziata verso le 11 ma i giudici, dopo la costituzione delle parti, sono subito entrati in camera di consiglio per decidere sulle questioni preliminari sollevate dai legali del politico, gli avvocati Federico Conte e Dezio Ferraro, attinenti alla salute di Cozzolino (l'europarlamentare soffre per patologie cardiache) e alla sua incompatibilità con le carceri belghe, alla «natura esplorativa» del mandato d'arresto internazionale e alla sua autosufficienza, cioè se autonomamente può giustificare la decisione di un giudice italiano di privare della libertà personale un suo cittadino.