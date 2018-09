Morta a 12 anni a pochi giorni dal compleanno: «È stata per anni vittima dei bulli»

Maddie McCann, il doppio dramma dei genitori: «Nessuno fa più donazioni per sostenere le ricerche»

Lunedì 24 Settembre 2018, 15:16 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa settimana avrebbe compiuto 13 anni, invece èdopo aver accusato unin casa, ma soprattutto dopo tanti anni passati a subire insulti e angherie a scuola da parte deiC'è una famiglia distrutta dal dolore dietro ladi, una ragazzina diche viveva a Burnbank, in Come riporta Metro.co.uk , la bimba è morta nella serata di venerdì scorso, poche ore dopo aver accusato un malore in casa che l'aveva costretta al ricovero d'urgenza in ospedale.Da anni, una bimba dolcissima e sensibile, subiva gli insulti e le prepotenze tipiche del: molti compagni di scuola, infatti, la prendevano di mira soprattutto per la sua stazza. Una triste realtà quotidiana che non si era esaurita neanche con il passaggio al secondo ciclo di studi. Intanto, i genitori hanno organizzato unaper pagare le spese del funerale ed è partita un'. Gli inquirenti parlano di morte per cause naturali, ma sarà solo l', prevista nelle prossime ore, a stabilire con esattezza cosa è successo a Rachel.