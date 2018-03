Gli inquirenti francesi impegnati nelle indagini sull'attentato di ieri nel sud della Francia hanno ritrovato nella casa del killer a Carcassonne «una lettera-testamento manoscritta nella quale» Radouane Lakdim «fa allusione all'organizzazione dello stato islamico»: è quanto riferisce la tv Lci.

«Ha dato la sua vita per uno sconosciuto, sapeva di non avere praticamente alcuna possibilità». Con queste parole Cédric, il fratello del gendarme eroe Arnaud Beltrame, ha salutato questa mattina l'abnegazione dell'ufficiale che si è offerto in cambio del rilascio di un ostaggio e che è poi stato ucciso. «Credo che quello che ha fatto vada aldilà dell'impegno del suo mestiere. Se ne è andato da eroe», ha dichiarato su Rtl il fratello Cédric.

Sabato 24 Marzo 2018, 14:24 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 15:59

