Lo operano di appendicite ma aveva un tumore al cervello: Joshua muore a 25 anni in 12 giorni

Un tumore al cervello diagnosticato come un'appendicite: un errore assurdo da parte dei medici che è costato la vita a Joshua Warner, 25 anni, un falegname di Londra con un figlio di appena 4 anni. Il suo calvario era iniziato a giugno, quando si era recato in pronto soccorso per un forte mal di testa e un prolungato malessere generale, e tramite una Tac i medici avevano stabilito che si trattava di un'appendicite.

La diagnosi sbagliata il calvario

Josha è stato quindi sottoposto ad un normale intervento per rimuovere l'appendice, ma dopo la convalescenza continuava a sentirsi comunque male. È stato quindi sottoposto ad ulteriori esami, in base ai quali è risultata un'anomalia della scansione cerebrale. I medici, però, l'hanno liquidata come un "errore del computer".

Joshua è stato quindi dimesso ma i suoi sintomi non sparivano e viaggi avanti e indietro al pronto soccorso del Darent Valley Hospital sono continuati.

La scoperta choc

Come se non avesse eseguito una moltitudine di esami e controlli negli ultimi mesi, a Joshua e alla sua famiglia è stato improvvisamente annunciato che un grosso tumore al cervello si era diffuso dal lato destro del cervello alla parte posteriore e al tronco encefalico. È stato trasferito in un reparto di oncologia e una biopsia ha confermato che il cancro al cervello altamente aggressivo e di grado 4, quelli che spesso si ripresentano dopo il trattamento, crescono rapidamente, tendono a diffondersi e sono difficili da rimuovere tramite intervento chirurgico.

Mal di testa, nausea e stanchezza sono tra i sintomi principali, insieme a problemi di deambulazione generale, coordinazione, equilibrio e debolezza alle braccia e alle gambe. I pazienti sopravvivono in media da otto a 11 mesi dalla diagnosi ma Joshua Warner è morto appena 12 giorni dopo, lasciando la famiglia nella disperazione. «Aveva un'anima bellissima e un cuore davvero gentile e penso che questo sia il motivo per cui la maggior parte delle persone si innamorò di lui. Ha toccato il cuore delle persone. Era un padre, un fratello e un figlio eccezionale - ha dichiarato la madre - Era molto coraggioso, non riesco a quantificare quanto sia stato coraggioso in tutto questo. Non si è mai lamentato. Penso che mi dispiacesse per sé stesso, ma non l'ha mai fatto una volta»

La moglie ha raccontato come la campagna di raccolta fondi aperta per finanziare le cure del marito abbia raccolto quasi 20.000 sterline, ma ora verranno inserite in un fondo per suo figlio Andrew di quattro anni. «Siamo stati massicciamente supportati dalla comunità e dalla nostra famiglia»