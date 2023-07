Rapinatore tenta colpo nel salone di bellezza, ma clienti e dipendenti lo ignorano: umiliato va via a mani vuote. Il video

«Tutti fermi, tutti giù. Dammi tutti i tuoi soldi. Questa è una rapina». L'entrata ad affetto era studiata per incutere terrore nei presenti. Ma il tentativo di "ripulire" un salone di bellezza di Atlanta messa in atto dall'uomo non ha sortito gli effetti sperati. Anzi. Le videocamere di sorveglianza hanno immortalato una scenetta quasi comica. Visto che dei presenti nessuno dà retta al rapinatore. Che alla fine se ne va con la coda tra le gambe e a mani vuote.

E' successo l'altra settimana.

I clienti hanno praticamente ignorato lui e le sue minacce e nel video si nota come il rapinatore rimanga spiazzato dalla noncuranza di tutti. Il sospetto - non identificato - con la mano in una borsa come se stesse impugnando un'arma - ha fatto irruzione nel salone Nail First chiedendo soldi. Niente da fare. Clienti e dipendenti sono rimasti impassibili.

LE REAZIONI

Il proprietario del salone ha persino risposto al telefono durante il tentativo di rapina, mentre un cliente si alzava per uscire, anche se il sospetto le ha strappato il telefono mentre andava via. Alla fine, l'umiliazione sembrava essere stata troppo per il sospettato, che ha lasciato il salone ed è fuggito in auto.