Cena da incubo con il fidanzato, lei si rifiuta di pagare il conto: «Sono vegetariana, ha preso la bistecca più costosa». Cacciati dal ristorante

Festeggiare il proprio compleanno con una cena nel ristorante preferito, insieme alla propria fidanzata può trasformarsi in un incubo. Questo è quello che è successo ad un giovane ragazzo che è stato cacciato dal luogo in cui ha cenato perché non ha pagato il conto. La fidanzata, tuttavia, avrebbe voluto offrire la consumazione al fidanzato, come regalo di compleanno, ma qualcosa è andato storto.

La fidanzata vegetariana e la cena a base di carne

La cena per il compleanno del fidanzato John - racconta Leggo - sarebbe dovuta essere offerta dalla fidanzata che però ha deciso di lasciare il ristorante per prima, dopo aver saldato soltanto il conto della sua consumazione e dell'insalata del ragazzo. Il motivo? La ragazza è vegetariana e lui ha ordinato la bistecca più costosa del ristorante. Il ragazzo è rimasto inredulo di fronte a tutto ciò: ha scoperto che la fidanzata era andata via, saldando il conto a metà, soltanto nel momento in cui anche lui si è alzato dal tavolo per andare via.

John, come ha detto la fidanzata, «non ha mai rispettato la mia scelta di un'alimentazione a base vegetale e la sua bistecca è stata solo l'ennesima frecciatina nei miei confronti, quindi l'ho lasciato lì da solo nel giorno del suo compleanno e non me ne pento».