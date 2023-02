Ferragnez, quanto vale il patrimonio? Cosa succede se Chiara e Fedez divorziano tra immobili e società (lui intanto dorme sul divano)

Tutto è cominciato da Sanremo 2023. Chiara Ferragni e Fedez, la crisi e il silenzio social. Strategia di marketing? Forse sì, o forse no. Secondo i ben informati la situazione è davvero critica: «Lui dorme sul divano», questa l'ultima news sulla nostra Royal Family milanese riportata da Vanity Fair. E ieri Chiara era a un party esclusivo con la famiglia, ma lui non c'era. L'unica foto dei Ferragnez insieme dopo il Festival, a parte un video che li mostra da Cannavacciuolo, risale alla sera di San Valentino. Sono stati paparazzati all'esterno di un palazzo. Erano lì per una consulenza con un legale specializzato in separazioni tra vip? O stavano andando a consultare una terapista di coppia? I rumors corrono veloci. A tutto questo si aggiunge un altro possibile fronte di scontro tra Chiara Ferragni e Fedez che stanno registrando la seconda stagione dei Ferragnez. L’uscita era programmata per maggio, ma – stando alle ultime indiscrezioni – la data della messa in onda rischia di slittare alla prossima estate proprio a causa degli sbalzi di umore che starebbero attraversando. Insomma pare proprio che la crisi ci sia e che (stavolta) la coppia campionessa d'incassi social stia mettendo da parte il marketing. Ma cosa succede se Chiara Ferragni e Fedez si separano?

Quanto vale il patrimonio dei Ferragnez?

I Ferragnez valgono milioni di euro. Una vera e propria coppia d’oro, che riesce più di tutti a far leva sulle potenzialità offerte dal mondo del web. Insieme sono una potenza, separati anche. Non esiste coppia In italia che fatturi più di loro per ogni post. Ma cerchiamo di capire insieme quanto guadagna Chiara Ferragni.

Il patrimonio di Chiara Ferragni

Classe 1987, Chiara Ferragni nasce a Cremona il 7 maggio. Con il suo blog The Blonde Salad crea il fenomeno delle fashion blogger e diventa un caso di studio all’università di Harvard. Secondo le stime, il patrimonio di Chiara Ferragni sarebbe di 40 milioni di dollari. Nel 2016 Forbes l’aveva inserita nella lista dei 30 under 30 più influenti al mondo, e all’epoca il suo patrimonio netto si aggirava intorno agli 8 milioni di dollari. Ma Chiara non si ferma e continua la sua corsa alle vette della popolarità e degli incassi. Nel tempo Chiara raggiunge oltre 28 milioni di follower e ingaggi da capogiro che la incorona la prima Imprenditrice digitale nostrana: tutti i brand di moda la vogliono e diventa testimonial di Pantene, Morellato, Calzedonia e Intimissimi per citarne alcuni. Diventa quasi difficile tenersi al passo, ormai gli annunci di nuove collaborazioni, partnership, sponsorizzazioni e capsule collection sono all’ordine del giorno. Si va dagli accessori all’intimo, dagli orologi allo shampoo, dal caffè ai gioielli. Chiara è il volto che tutti vogliono. Chiara Ferragni è l’influencer italiana più pagata al mondo secondo la classifica dei più ricchi di Instagram, con incassi che le consentirebbero di essere milionaria anche solo grazie alle sponsorizzate sul social. Ma l’imprenditrice, tra Instagram, contratti come testimonial di vari marchi, un film-documentario uscito al cinema, una docuserie su Amazon Prime e le sue tre aziende che insieme valgono 40 milioni di euro, sta costruendo un vero e proprio impero economico.

Quanto guadagna ogni post?

E per le sponsorizzate su Instagram quanto guadagna? Secondo il sito di analisi e monitoraggio dei social media Hopper HQ, che ogni anno pubblica i guadagni dei profili più redditizi, Chiara Ferragni guadagna fino a 82.100 dollari a post sponsorizzato. Questa cifra la pone al 72° posto in classifica, ma al 1° se restringiamo la cerchia al nostro Paese.

Fedez, il patrimonio

Non da meno il marito di Chiara. Vediamo quale è il patrimonio di Fedez. I dati che abbiamo alla mano sono di Forbes. Nato il 15 ottobre 1989 e cresciuto a Buccinasco, nella periferia di Milano, Federico Leonardo Lucia ha iniziato la sua carriera suonando nei centri sociali, fino a conseguire importanti successi discografici e a creare una personale etichetta. Con la notorietà è notevolmente lievitato anche il suo patrimonio, con incassi da capogiro, grazie agli sponsor con cui collabora. E il matrimonio con Chiara Ferragni non ha fatto altro che far accrescere il tesoretto. Pur non avendo i dati netti del suo patrimonio possiamo provare a ricostruire i guadagni partendo dalle sue attività.

Dal suo esordio nella musica Fedez ha pubblicato sette album in studio che gli sono anche valsi diversi dischi di platino per le posizioni in classifica sempre alte e per il numero di vendite e download accumulati. Numeri che hanno fatto lievitare gli incassi ma anche la fama del rapper. Fedez possiede anche le quote di diverse società tra cui la Zdf e la Doom (Dream of Ordinary Madness), agenzia amministrata dalla madre con cui segue artisti del mondo della musica e del web, ma anche personalità dello sport e dello spettacolo. Secondo alcune stime, Doom invece gli frutterebbe qualcosa come 1,8milioni di euro mensili, ed in soli 8 mesi di attività, la società ha fatturato 8 milioni di euro. Le cifre, tuttavia, sono destinate a crescere vertiginosamente e a raddoppiare, grazie ai clienti del settore bancario, del food, del fitness e della cosmetica. Oltre ad aver partecipato ai Celebrity Hunted Italia e delle due edizioni di LOL, il rapper ha realizzato il documentario “Unposted” insieme alla moglie Chiara Ferragni ed è testimonial Amazon Prime, attività, quest’ultima, che gli ha permesso di guadagnare 800 mila euro. Infine, da settembre è ritornato a ricoprire il ruolo di giudice nel seguitissimo talent show “X Factor”. Durante il primo anno di programma, si stima che abbia ricevuto poco più di 500 euro a puntata, mentre attualmente è uno dei giudici più pagati di sempre, con un cachet di 10 mila euro a puntata.

Da non sottovalutare anche la rendita che Fedez ha tramite Instagram che oggi in realtà è forse la sua maggior fonte di guadagno. Con un porofilo che vanta 14,6 milioni di follower ogni suo post vale 31.200 dollari. Tra le collaborazioni più famose ricordiamo quelle con Intimissimi, Versace e Supreme.

Poi c'è il suo fortunato podcast. Muschio selvaggio è il nome del podcast condotto da Fedez e Luis Sal, e tratta i più svariati temi grazie alla partecipazione di ospiti sempre diversi. Il primo episodio del podcast, con ospiti Bello Figo e la nonna di Fedez, è stato pubblicato su YouTube il 13 Gennaio 2020, e conta oggi più di 3 milioni di visualizzazioni. Nel 2020, Muschio Selvaggio è stato il podcast più ascoltato su Spotify. Il patrimonio netto di Muschio Selvaggio è di € 87.4K (stima). Da Marzo 2021 si nota anche una progressiva crescita nei guadagni, che a Maggio hanno raggiunto € 5.12K.

La televisione

Con la moglie Chiara, Federico, ha inoltre mostrato la propria vita quotidiana nel documentario The Ferragnez. La collaborazione con questo colosso gli avrebbe fatto incassare qualcosa come 800mila euro. L'importo è destinato di sicuro ad aumentare grazie alle prossime edizioni previste per LOL e alla seconda stagione di The Ferragnez che però slitta la messa in onda.

Il patrimonio immobiliare

E parliamo ora del patrimonio immobiliare. Prima di trasferirsi con la moglie nell'ormai famoso super attico a CityLife, uno dei quartieri più esclusivi di Milano, Fedez viveva non lontano da lì, in un lussuoso appartamento di 400 metri quadrati del valore di 2 milioni di euro, provvisto di palestra privata, piscina idromassaggio e solarium che avrebbe poi messo in affitto per una cifra pari a 10.000 euro al mese.

Successivamente alla nascita del primogenito Leone i due avrebbero deciso di spostarsi in una casa più grande all'interno dello stesso quartiere, precisamente in uno degli appartamenti all'ultimo piano del palazzo progettato da Zaha Hadid, un'architetta iraniana. Il costo della dimora? Ben 2 milioni di euro. Ma ora che la famiglia si è allargata con l'arrivo di Vittoria i ferragnez sarebbero in procinto di trasferirsi nuovamente in una magione tutta nuova.

Le nuove case (gigantesche) acquistate

Sempre a CityLife ovviamente, ma questa volta nelle Residenze Libeskind 2. Per quanto riguarda il costo, pare che il prezzo d'acquisto si sia aggirato intorno ai 4,5 milioni di euro. A questa va aggiunta la nuova dimora che i Ferragnez avrebbero, secondo i rumors, comprato sul lago di Como. Lo aveva dichiarato qualche settimana fa il settimanale Chi parlando di una magione di 900 mq su due piani (più il piano seminterrato) ubicata a Pognana Lario, borgo del cuore della coppia che conta 700 abitanti. La mega villa ha al suo interno parco, spa e piscina. Il valore? 5 milioni di euro, piu' i costi di restrutturazione che sarebbe in corso.

Cosa succede se si separano?

E ora se si separano cosa potrebbe accadere? Sicuramente chi ne sta uscendo peggio a livello personale è Fedez. Lei, secondo i ben informati, non lo ha cacciato di casa ma lo fa dormire sul divano e sui social il suo gradimento scende. Dopo Totti e Ilary dovremo prepararci a un'altra mega separazione? Ci auguriamo di no, anche perché il patrimonio da dividere sarebbe quasi inestimabile.