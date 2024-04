Lara Croft batte Super Mario e Sonic: è il personaggio dei videogiochi più iconico di sempre

Lara Croft è il personaggio dei videogiochi più iconico di tutti i tempi. A decretarlo un sondaggio online a cui hanno preso parte più di quattromila giocatori in occasione della 20esima edizione dei Bafta Games Awards, i riconoscimenti inglesi che premiano i migliori prodotti videoludici che si terranno l’11 aprile a Londra.

L’eroina di Tomb Raider ha battuto Super Mario e Sonic il riccio, entrambi protagonisti delle omonime saghe di videogiochi, rispettivamente secondo e quarto in classifica.

Tra loro al terzo posto l’Agente 47 di Hitman.

Un esempio per le donne

La prima apparizione di Lara risale a ventotto anni fa e nel tempo è molto cambiata grazie alla tecnologia che ha reso i suoi tratti meno spigolosi e più vicini alla reale figura umana, oltre ad aver visto il suo franchise allargarsi prima con i lungometraggi del 2001 e del 2003 con protagonista Angelina Jolie e poi con il reboot con Alicia Vikander e la serie Netflix prevista entro la fine del 2024.

Shelley Blond, l’attrice che ha doppiato Lara in originale, ammette a BBC Newsbeat di non essere affatto sorpresa: «Ciò che è così iconico in Lara Croft è il fatto che è una donna protagonista di un videogioco. Rappresenta il potere e l’emancipazione femminile. Incarna l’avventura». E riguardo l’esempio che Lara può dare alle giovani d’oggi ha aggiunto: «È coraggiosa, impertinente e con lei le ragazze possono imparare che possono fare tutto. È come Indiana Jones».

Shelley ammira Lara Croft, ma ha confessato di non averci mai giocato. L’unico videogioco che non ha mai dimenticato è Pac-man, che nella classifica si piazza al sesto posto preceduto da Sackboy di Little Big Planet.

La classifica al completo

Rientrano nella top 10 anche Link di Legend of Zelda, Master Chief di HALO, Kratos di God of War e Shadowheart di Baldur’s Gate 3. In top 20 invece rientrano: Arthur Morgan (Red Dead Redemption 2), Pikachu (Pokémon), Steve (Minecraft), Solid Snake (Metal Gear Solid), Crash Bandicoot (Crash Bandicoot), Cloud Strife (Final Fantasy VII), Astarion (Baldur’s Gate 3), Kazuma Kiryu (Yakuza), Ellie Williams (The Last of Us) e Nathan Drake (Uncharted).