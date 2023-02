Ferragnez in declino dopo Sanremo, critiche feroci e fan delusi: ma chi perde più consensi è Fedez. Due utenti su tre contro di lui

Una volta erano i Ferragnez, quelli da imitare. Ora sono Chiara e Federico, quelli di cui non fidarsi. Non c'era attimo della giornata che non venisse condiviso. Ogni loro post era un modello da raggiungere. Ventinove milioni di follower lei, quasi 15 lui. Chiara Ferragni e Fedez, l'emblema della famiglia del Mulino Bianco 2.0 sono una macchina da guerra del marketing degli anni 2000. Sono perfetti, perfettamente abbinati al mondo che si sono ritagliati addosso e che tutti vorrebbero. Portano in scena ogni loro decisione, dalla vita privata alla beneficenza, i loro outfit piacciono da impazzire. Poi i punti del vestito a Sanremo 2023 si sono scuciti e ora probabilmente i Ferragnez sono stati catapultati nel mondo reale. E quegli abiti per la vita vera sembrano non andar bene.

Fedez con la sua smania di protagonismo oscura la moglie e lei non ci sta. Si parla di crisi perchè non postano più foto insieme, ma escono poi video in cui vengono paparazzati vicini. E i fan rimangono delusi. Sono 10 giorni che non si parla d'altro. E il loro silenzio social non fa altro che alimentare le voci di una crisi che non sembra in realtà esserci e così i follower si sentono presi in giro, usati senza aver mai avuto nulla in cambio. Se Sanremo 2023 doveva essere l'incoronazione di Chiara Ferragni Regina, e Fedez Re consorte (almeno) per il web in realtà sembra essere stato il punto del glow down di coppia. Finisce così l'era del fenomeno Ferragnez?

Le reazioni social

Per i fan più fedeli no, li rivogliono insieme e gridi di sit in in piazza, per quelli disillusi dalla vita si. Non vogliono più sentirsi usati e se fino a poco tempo fa ogni foto formato famiglia dei due riceveva milioni di like, ora in ogni scatto in cui Chiara taglia il marito fioccano commenti negativi. «Fedez è ancora in punizione?» e ancora «Comunque potete anche smetterla con questa finta crisi di coppia, come se un bacio potesse far sorgere dei problemi dopo anni di relazione/matrimonio con due figli. Fatela finita che tanto nessuno si guarderà The Ferragnez per sapere i retroscena di questa fantomatica crisi». La bolla di perfezione che Chiara aveva creato da anni sembra ormai essersi rotta e l'influncer appare smarrita in cerca di una nuova dimensione.

Fedez crolla nei consensi

Ma chi esce veramente male a livello d'immagine da tutta questa storia è lui. La necessità di protagonismo, a Fedez, sembra davvero essere sfuggita di mano. E la maschera del marito perfetto e devoto, pronto a stare alle spalle della moglie, cade.

Cosa è successo

Lei dopo anni di rifiuti accetta di co-condurre il Festival di Sanremo, lui doveva semplicemente fare il marito supporter e invece arriva a Sanremo con il suo podcast Muschio Selvaggio per spararne diverse delle sue, fa un'ospitata (nella seconda serata) in cui strappa la foto del vicepresidente Bignami, poi quella diretta Instagram con la moglie in cui lui è arrivato «un po' brillo» e infine quella limonata con Rosa Chemical in prima serata di cui ancora si parla. Insomma questo doveva essere il Sanremo di Chiara Ferragni e invece le cose sono andate diversamente. Eppure lei in conferenza lo aveva detto: «Io sono qua a rappresentare me stessa, non a rappresentare Fedez o la coppia».

Fedez e quel protagonismo (che sembra) incontenibile

I Ferragnez non dovevano salire sul palco dell'Ariston e non ci sono saliti, perché in realtà l'unico di cui si è parlato è stato Fedez, nonché le sue performance. Non sono serviti a nulla i monologhi (super apprezzati) e gli abiti pazzeschi a far brillare Chiara al Festival perchè a oscurare ogni suo passo c'erano il marito e le sue scelte discutibili. Il provocatorio - e abbastanza inutile - show tra lui e Rosa Chemical gli sta costando caro, a partire dal suo matrimonio.

Il ritorno catastrofico sui social

Poi il silenzio social, che era meglio continuasse vista come è andata a finire. Ci ha provato a far calmare le acque Fedez, cercando di sparire dai riflettori perchè la voglia di apparire per lui sembra essere piu' forte di ogni cosa. Così a meno di una settimana dal caos il rapper torna a tuonare su Instagram. Ma anche in questo caso fa una figuraccia. Nessun riferimento alle polemiche o alla crisi con la moglie piuttosto Federico Leonardo Lucia alza la voce contro un giornalista, insultandolo e deridendolo. A far tuonare Fedez, tornato come un fiume in piena su Instagram sabato sera, è stato l'aver appreso che una giornalista di "Fuori dal coro" stava facendo un'inchiesta sulla sua presunta omosessualità.

Fedez-Giordano è scontro

Lui che si è voluto fare paladino dell'amore libero sul palco dell'Ariston mimando un amplesso con un uomo con tanto di limonata a seguire, si è poi quasi scandalizzato della domanda sul suo orientamento sessuale della presunta giornalista di un programma tv . «Non sono questi i problemi dell'Italia», replica il rapper quasi a voler dare l'ennesima lezione di vita a tutti, dimenticandosi però che se si ha un profilo Instagram con milioni di follower magari tra questi qualcuno che dopo le tue performance si faccia qualche domanda sul tuo essere etero o no, ci può stare. Se si sceglie il Truman Show alla vita vera, questi sono i rischi. L'alzata di voce contro il giornalista stavolta non è piaciuta. Anche perché il giornalista stesso di Fuori dal Coro ha smentito prontamente il suo interesse verso l'orientamento sessuale del cantautore. «Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti - aggiunge Giordano nella nota - ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti». Un botta e risposta che ha fatto crollare il gradimento verso Fedez. In molti, vip e non, si sono schierati dalla parte di Giordano. E dati alla mano Fedez pare non piacere più.

Il sentiment del web

«Registrate oltre 22K mentions (post originali su pagine pubbliche), a fronte di 752K interazioni (reazioni, commenti, condivisioni). Il sentiment verso la vicenda in generale è negativo al 64,23%. Il sentiment nei confronti dei protagonisti della polemica è anche quello in prevalenza negativo, anche se Fedez raccoglie le maggiori critiche, sia in termini assoluti che in termini percentuali. Nei suoi confronti esprimono parere negativo circa due utenti su tre (75%)». È quanto emerge da una ricerca di SocialCom che, con l'ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato per Adnkronos le conversazioni in rete delle ultime 48 ore relative alle stories Instagram con le quali Fedez ha denunciato i metodi giornalistici di “Fuori dal coro”, la trasmissione di Mario Giordano.

Neanche la comunità Lgbtqi+ sembra aver accolto positivamente le parole di Fedez. «Tra i post più commentati infatti c'è anche quello della pagina Facebook Gay.it. Tra i quasi mille commenti, circa il 75% sono contro il rapper. In molti ritengono che Fedez stia cercando attenzioni e per questo abbia montato ad arte questa polemica, scagliandosi contro Mario Giordano e creando l'ennesimo caso mediatico». I dati dell'indagine sono chiari.

Cosa accadrà ora?

E se fino a poco tempo fa ai Ferragnez si perdonava tutto, ora il web li bastona. La favola della principessa influencer bionda che sposa il suo principe, rap e (poco) dannato, due figli bellissimi e una vita da copertina sembra non avere l'happy ending. La potenza dei Ferragnez per quelli della Gen Z (ma non solo) è stata supersonica. Lei che da influencer diventa la prima imprenditrice digitale in Italia e stravolge il concetto di Icona Fashion, lui cantante emergente del panorama italiano che si inginocchia all'Arena di Verona durante un concerto per chiedere la sua mano. Da quel momento sappiamo ogni cosa. Dove vivono, dove vanno in vacanza, come passano il loro tempo libero e lavorativo. Esposti, amati e anche criticati. Poi tutto è cambiato. Ora non sappiamo nulla da dieci giorni, ma la verità è che forse non interessa più a nessuno.