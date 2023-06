Salt Bae, chiuso all'improvviso il ristorante di New York: spunta il cartello «ci siamo trasferiti» ma la nuova sede è già occupata

Un vero e proprio giallo quello sulla chiusura del ristorante di carne e hamburgere di Salt Bae a New York. Il ristorante, aperto tre anni fa, ora ha le serrande abbassate. Il Salt Bae Burger - fondato dall'omonimo macellaio turco che nel 2017 è diventato un fenomeno virale grazie al suo stile sgargiante di cospargere di sale la carne cruda indossando occhiali da sole e una camicia bianca aderente - ha chiuso.

Il ristorante di Manhattan, aperto nel 2020 dopo che Salt Bae era riuscito a lanciare una serie di ristoranti grazie alla sua fama su Internet, ha chiuso all'inizio di questo mese e ora sfoggia un cartello che afferma che si sta «trasferendo in una nuova sede» sulla porta del 220 Park Ave. South, come riporta Eater. Solo che la "nuova sede" è il 412 W. 15th St., che è l'indirizzo di Nusr-Et Steakhouse, una delle due filiali newyorkesi della catena internazionale di ristoranti di Salt Bae, il cui vero nome è Nusret Gökçe. Da sottolineare che l'altra Nusr-Et Steakhouse di New York si trova al 60 W. 53rd St. e, secondo il suo sito web, il ristorante ha sedi anche in Turchia, Qatar, Arabia Saudita e Grecia. Salt Bae Burger ha un'altra sede, a Dubai.

Salt Bae, il lusso «è una farsa». Gli ex dipendenti: «Mance rubate e prodotti scadenti: ecco la verità»

Un portavoce del marchio ha chiarito a Eater che la steakhouse servirà ora il menu del locale di hamburger, che ha incluso offerte come il Puf Puf, un «frullato d'oro» da 99 dollari, un hamburger vegetariano rosa che inizialmente era gratuito solo «per le signore» e l'inconfondibile Salt Bae Burger, caratterizzato da «carne Wagyu» e «guarnizioni croccanti», secondo Gothamist, che una volta ha definito il locale «il peggior ristorante di New York».

Tuttavia, non è stato fatto alcun commento sull'emulazione dell'ambiente del fornitore di polpette, che Eater ha descritto come dotato di «tutto il fascino di un hangar per aerei» e simile alla catena di hamburger Black Tap «se Black Tap fosse più costoso e avesse un sapore peggiore».

La chiusura non è il primo ostacolo incontrato dai ristoranti associati della società madre Nusr-Et.

Nel corso degli anni l'azienda è stata assediata da cause per molestie sessuali e furti di salario, e un ex dipendente ha detto che lavorare per la macelleria era come partecipare a «Hunger Games».

Awal Juni, restoran burger milik Salt Bae di New York resmi tutup. Restoran yang sudah beroperasi kurang lebih 3 tahun itu tutup diduga karena alasan ini: https://t.co/ncNICqnOqB — detikcom (@detikcom) June 15, 2023

Anche la steakhouse non è sfuggita alle critiche più severe. Salt Bae non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento del Post.