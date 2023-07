Salt Bae, la cameriera di un ristorante costretta a far vedere i piedi al cliente

La fama di Salt Bae è andata lentamente sgretolandosi dopo le cause legali, per sottrazione di mance, discriminazione sessuale e razziale delle quali, il noto chef e i suoi locali si sono resi protagonisti.

La steakhouse Nusr-Et Midtwon, di proprietà dello showman il cui vero nome è Nusret Gökçe, ha di recente affrontato quattro cause legali, che in precedenza non erano state denunciate. Tre dei casi sono stati risolti, mentre il quarto è in corso e riguarda una cameriera, Cattysha Flores, che ha lavorato presso la steakhouse Nusr-Et Midtown da maggio 2019 e ha intentato una causa a luglio 2021. Scopriamo perché.

La donna ha raccontato che la politica del locale era quella di non lamentarsi dei clienti.

Quindi, quando uno di questi le chiese di mostrare i suoi piedi, lei fu costretta ad obbedire perché si trattava di un uomo «noto per dare una mancia di quasi 100 euro ad altre dipendenti donne quando obbedivano».

Flores sarebbe stata anche avvicinata da un cliente ubriaco, che l'ha afferrata per il braccio sinistro e le ha chiesto: «Baciami, baciami, perché non mi baci?»

La cameriera del ristorante di Salt Bae ha affermato di aver chiamato due volte la polizia in merito all'incidente e che lo stesso cliente aveva molestato altre dipendenti. Al momento, le denuncie sono sottoposte al giudizio arbitrario dei giudici.

Ma una causa che sta ancora attraversando i tribunali è stata intentata nell'agosto dello scorso anno dal palestinese Taher Ali, che è stato assunto come direttore generale del ristorante NY Midtown nel settembre 2018.

L'uomo ha raccontato di essere stato discriminato in quanto era l'unico manager non turco. Quando Ali ha sollevato le lamentele del personale, il suo manager gli avrebbe detto che «se vogliono capire cosa stiamo dicendo, possono imparare il turco».

Il direttore è stato retrocesso a food runner prima di essere licenziato.