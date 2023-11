Re Carlo compie 75 anni, la festa a Clarence House, la telefonata di Harry, la torta a grandezza naturale: tutte le curiosità

E' il primo compleanno da sovrano. Re Carlo che oggi, 14 novembre, compie 75 anni ha di che festeggiare, eppure, al netto degli impegni ufficiali, sarà una ricorrenza con poca enfasi: una cena intima a Londra per qualche familiare e un ristretto gruppo di amici. E soprattutto senza suo figlio Harry.

La festa a Clarence House

A Clarence House sarà festa grande. Per la sua perfetta riuscita, però, l’evento è preceduto da un diktat del sovrano: «Nessuno nomini in mia presenza Harry e sua moglie Meghan». E stavolta non è solo un titolone sui tabloid, ma un’intemerata vera, pronunciata con il consenso della Regina Camilla in cui molti vedono la regista dell’algido ultimatum.

I 41 colpi di cannoni



A mezzogiorno, la King's Troop Royal Horse Artillery, chiamata dal nonno di Carlo Re Giorgio VI, lancerà 41 colpi di cannone dal Green Park di Londra. Un'ora dopo, la Honorable Artillery Company lancerà un saluto con 62 cannoni a Tower Wharf, Torre di Londra: altri 21 per la City di Londra.



I festeggiamenti ieri ad Highgrove

Le celebrazioni del compleanno sono iniziate presto per il Re: ieri stato ospite d'onore ad una festa organizzata nel parco della sua casa di Highgrove nel Gloucestershire. Charles si è unito a una serie di persone, dai sostenitori della comunità che quest'anno avrebbero compiuto 75 anni, ai rappresentanti di organizzazioni che hanno segnato lo stesso traguardo, dal Servizio Sanitario Nazionale ai membri della generazione Windrush. Tra i volti famosi presenti all'evento c'erano il famoso chef Raymond Blanc, il conduttore di The Repair Shop Jay Blades e il cantante Leee John del gruppo Imagination degli anni '80. Un’apertura in linea con l’attenzione che ha la coppia reale nei confronti della cura del territorio, della beneficenza e della solidarietà.

La location

Highgrove House ha dei bellissimi giardini, curati con trattamenti rigorosamente organici e sostenibili, un orgoglio che Carlo permette anche di visitare tra aprile e ottobre.

L’evento di Highgrove House è stato curato dalla Prince’s Foundation e prevede musica dal vivo - da un coro rock locale a una composizione originale creata da Bill Goulding, un giovane appassionato di giardinaggio - e un tè delle cinque nel rispetto della tradizione britannica, con il menù curato dall’ex ristoratore reale Damien Clarkson, con una particolare attenzione sui prodotti locali.

La telefonata di Harry

Harry non ci sarà. Nella prima versione della storia la coppia aveva snobbato l’invito; poi si era parlato di un invito ad personam che escludeva Meghan. Nell’ultima ricostruzione marito e moglie sarebbero invece stati ‘bannati’ dai festeggiamenti di Clarence House. «Harry e Meghan hanno letto dei festeggiamenti dai giornali». ha rivelato un amico della coppia nei giorni scorsi. Si prevede comunque che il principe Harry chiamerà il padre per fargli gli auguri. Ma il Duca di Sussex e la sua famiglia non si recheranno a Londra, dove suo padre stasera terrà un piccolo incontro celebrativo a Clarence House.

La stanza privata nella residenza del re

Ad Highgrove c’è anche quello che il Principe Harry chiama nella sua biografia, “Spare”, il “Club H”, una stanza privata, originariamente un rifugio antiaereo, oggi arredata con “un tappeto persiano, divani rossi marocchini, un tavolo di legno e un bersaglio elettrico per le freccette”.

Il nuovo ritratto di Carlo

Per celebrare al meglio il suo compleanno Re Carlo III si è lasciato fotografare per la nuova cover del magazine Big Issue. Un’elegante immagine in bianco nero che immortala la sua espressione regale, su cui spunta un accenno di tranquillo sorriso. A realizzare il nuovo ritratto del monarca è stato il famoso fotografo di moda Rankin, che nel dicembre 2011 scattò una foto memorabile e a colori alla regina Elisabetta, usando come sfondo la Union Flag, la bandiera britannica. Il ritratto di Carlo, ha riportato il Telegraph, vuole sottolineare il carattere del sovrano, pur rimanendo un’opera “senza tempo e classica”. Il servizio fotografico con protagonista Carlo è stato realizzato all’interno e all’esterno di Clarence House, benché quel giorno il tempo fosse “piuttosto orribile” e grigio. Le immagini, però, non hanno solo un valore estetico e artistico e non rappresentano solo un nuovo ritratto ufficiale del sovrano a pochi giorni dal compleanno, ma sono state utilizzate anche per lanciare il “Coronation Food Project”, il progetto studiato per contrastare lo spreco alimentare.

La torta

Ieri il sovrano ha tagliato la torta del 75mo compleanno con i coetanei invitati al party nella tenuta di Highgrove. Ma, a quanto sembra, la torta con cui festeggerà oggi a Clarence House sarà a grandezza naturale, raffigura re Carlo ed è stata realizzata per la Cake International di Birmingham dalla cake artist gallese Emma Jayne utilizzando 60 kg di glassa, cioccolato modellabile e marshmallow. La ‘torta’ è stata ammirata al Cake International di Birmingham. Alcuni dettagli rivelati dall’artista: viso realizzato in cioccolato bianco, sopracciglia attaccate una per una.

Il Coronation Food Project

Nel giorno del suo compleanno, poi, il Re e la Regina lanceranno ufficialmente il Coronation Food Project. Fortemente voluto da Sua Maestà, il Coronation Food Project cerca di colmare il divario tra lo spreco alimentare e il fabbisogno alimentare della popolazione in difficoltà. Carlo e Camilla visiteranno per l'occasione un entro di distribuzione di cibo in eccedenza fuori Londra, dove avranno l'opportunità di incontrare personale e volontari e conoscere i modi in cui i rifiuti alimentari possono essere utilizzati per il bene sociale.

I due compleanni di re Carlo

Una piccola curiosità. Il sovrano d’Inghilterra ha in realtà due compleanni. Uno è quello che corrisponde alla sua data di nascita. L’altro invece viene deciso quando viene incoronato e celebrato tradizionalmente nel periodo estivo con una rassegna equestre nella Horse Guard Parade nei pressi di Buckingham Palace. Carlo III ha festeggiato così il suo 74mo compleanno lo scorso 17 giugno, e nel 2024, nella stessa data, festeggerà i 75 anni. Questa tradizione fu istituita da Giorgio II nel 1748, proprio perché anche lui era nato in novembre, così da poter celebrare con il popolo e la corte in un periodo metereologicamente più favorevole.