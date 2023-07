Rissa in aereo, accoltellato un turista e donne molestate. I passeggeri: «Dallo staff troppo alcol a quegli uomini»

Uomini ubriachi, bottiglie di vetro rotte, un «accoltellamento» e diverse donne molestate - purtroppo. Sembra una scena da Far West ma invece è accaduta nel 2023, su un aereo in partenza dall'Europa e diretto verso i Caraibi. I passeggeri della British Airways hanno assistito alla scena di un un uomo che ha rotto una bottiglia di vetro per poi pugnalare un altro passeggero. I turisti in viaggio hanno accusato la compagnia aerea di aver fornito «alcol illimitato all'uomo». Inoltre, la compagnia aerea non è intervenuta per fermare le molestie di cui sono state vittime le passeggere a bordo.

Cosa è successo

I passeggeri del volo partito dall'Europa e diretto verso le isole caraibiche, hanno dichiarato che un gruppo di uomini ha passato tutto il tempo a festeggiare con bottiglie d'alcol - fornite dal personale di bordo senza limiti - e molestando diverse donne sul volo.

Una donna ha detto: «L'aggressore si comportava in modo terribile prima dell'incidente, il personale della era forse troppo intimidito per riprendere il controllo, ma l'atmosfera stava chiaramente degenerando». Il gruppo di uomini flirteva, senza consenso o cenni d'intesa, con diverse ragazze presenti su volo. Una passeggera ha affermato che lo staff «ignorava» il gruppo in quanto molestava le donne. «Mi stava toccando il braccio e in generale mi faceva sentire molto a disagio», ha sottolineato una donna.

A 20 minuti dall'atterraggio, si è scatenato il putiferio.

Chi era a bordo ha detto che il personale «non è intervenuto» e «ha ignorato» il comportamento del gruppo di uomini. Secondo i testimoni, le persone non hanno potuto usare il bagno per diverse ore. Mentre la fila per la toilette aumentava, due passeggeri sono rimasti feriti dai vetri rotti, ma i piloti non potevano far altro che atterrare l'aeroporto internazionale di Hewanorra a Vieux Fort.

Secondo il St Lucia Times, la rissa è iniziata quando un passeggero, che aveva litigato con un altro uomo sul volo, si è precipitato nella zona cucina del Boeing 777. Gli uomini stavano litigando per tutto il volo dopo il decollo dall'aeroporto di Gatwick. L'aggressore, un uomo di Santa Lucia, ha rotto una bottiglia nella cucina: i frammenti di vetro sono balzati per tutta la zona di cucina. In seguito, si è diretto nel corridoio e ha infilzato il povero passeggero con il collo della bottiglia rotto.

Passeggeri e personale hanno posto fine all'incidente dopo che la vittima dell'assalitore era stata accoltellata, ma non prima che il passeggero disarmato si ferisse gravemente. Il pilota ha poi annunciato «l'incidente» a bordo del volo, ordinando a tutti di rimanere ai propri posti. I passeggeri: «Lo staff ha le sue colpe: non hanno mai detto di no quando gli si chiedeva di portare altro alcol».

Il post rissa

I paramedici e tre agenti di polizia sono poi saliti sull'aereo per portare i passeggeri feriti all'ospedale, e la polizia ha rimosso l'uomo dall'aereo. Un portavoce della polizia di Santa Lucia ha detto che il caso è sotto inchiesta. Non sono ancora state rese note le identità dei passeggeri coinvolti.

Un rappresentante della British Airways ha dichiarato: «Siamo scioccati dal fatto che qualcuno abbia agito in questo modo e siamo grati al nostro equipaggio di cabina altamente qualificato e ai clienti che li hanno aiutati a gestire questo difficile incidente. Vogliamo rassicurare i clienti che questo comportamento non sarà mai tollerato e adotteremo sempre le misure appropriate».