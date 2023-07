Ritrovata in Repubblica Ceca la prima bottega del vetro a nord delle Alpi

Dopo 20 anni di indagini nel famoso sito dell'età del ferro di Němčice, gli archeologi hanno confermato la presenza della prima bottega di vetro a nord delle Alpi. Nel sito sono stati rinvenuti numerosi bellissimi braccialetti e perline di vetro. In passato era stato solo ipotizzato che Němčice fosse stato un centro di produzione del vetro, ma questi scavi lo hanno confermato. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Antiquity, il team ha anche scoperto un possibile santuario, suggerendo che le persone dell'età del ferro vi eseguivano rituali. Němčice è uno dei più importanti siti di insediamento del periodo La Tène ( (dal III al II secolo a.C.) nell'Europa centrale, ed è anche famosa per la sua quantità senza precedenti di monete d'oro e d'argento che sono oltre 2.000.

«Nessuno sapeva ancora come esattamente i Celti abbiano fatto i braccialetti di vetro» ha detto l'autore della ricerca Ivan Čižmář dell'Istituto del Patrimonio Archeologico di Brno nella Repubblica Ceca. «Pertanto, eravamo interessati a tutto ciò che ci dice qualcosa sulla tecnologia di produzione».

Per tentare di rispondere a questa domanda, Čižmář e un team dell'Istituto del patrimonio archeologico di Brno hanno scavato un'area in cui erano state trovate grandi quantità di oggetti di vetro sulla superficie, sperando di trovare prove della produzione di vetro.

Mentre gli strumenti utilizzati per produrre il vetro non sono stati trovati, è stata scoperta una miscela di prodotti in vetro completi e parzialmente completi. Questo indica che il vetro è stato prodotto a Němčice. Non solo sono stati trovati durante lo scavo perle di vetro e braccialetti, ma anche pezzi di ambra e ciò conferma che il complesso era associato a più materiali di produzione, rendendolo ancora più importante a livello regionale.

Allo stesso tempo, i ricercatori hanno scavato un'area quadrata di Němčice identificata dal rilevamento geofisico nella parte più alta del sito. Ha molte somiglianze con possibili strutture rituali dell'Austria, il che implica credenze condivise nell'Europa centrale. Secondo Čižmář «la presenza di queste probabili caratteristiche sacre a Němčice indica il carattere del sito non solo come centro commerciale e di produzione, ma anche come sede di un'élite e di un centro rituale». In precedenza erano state riportate alla luce capanne affondate, amuleti di bronzo e monete disperse in tutto il sito. Tutti indizi che Němčice faceva probabilmente parte della Via dell’Ambra, una grande rete dell'Europa centrale che collegava la costa baltica alla regione mediterranea.