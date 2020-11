Ritrovato dopo 100 anni un messaggio inviato con piccione viaggiatore da un soldato

Cento anni: è l'età di una lettera inviata tramita piccione viaggiatore da un soldato prussiano e ritrovata in questi giorni da una coppia francese durante una passeggiata. «Il Plotone Potthof sotto attacco sul confine occidentale, ha risposto al fuoco. Metà Plotone smantellato. Il Plotone si ritira con grandi perdite» recita il messaggio, risalente all'inizio del 1900.

Non è stato possibile stabilire la data esatta, ma gli esperti la fanno ricadere fra il 1910 e il 1916. Al momento, la piccola capsula di alluminio e il messaggio che si trovava all'interno sono al Linge Museum di Orbey, nella Francia orientale. Il messaggio, scritto in tedesco, è stato ritrovato nelle campagne di Ingersheim, in Francia, un tempo territorio tedesco. Dominique Jardy, curatore del museo, ha commentato a 20 minutes la straordinaria scoperta: «Una enorme rarità. In 40 anni non avevo mai visto niente di simile».

Ultimo aggiornamento: 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA