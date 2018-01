Russia, rissa con coltelli in una scuola di Perm: 15 feriti, grave un prof

Un ex alunno, espulso dall'istituto per problemi psichici e di droga, ha scatenato una violenta rissa con un suo ex compagno nella scuola 127 di Perm, Russia centrale: il bilancio è di 15 feriti molti dei quali colpiti nel tentativo di separare i due. Anche un insegnante versa in gravi condizioni. Il Comitato Investigativo ha dunque smentito la versione di un assalto da parte di giovani mascherati riportata precedentemente da diversi media. Così Interfax.



«Le lezioni sono state annullate e gli studenti sono stati evacuati e mandati a casa, i bambini e i loro genitori ricevono assistenza psicologica e medica». Tutti i ragazzi feriti sono stati ricoverati in ospedale.

Lunedì 15 Gennaio 2018, 08:29 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2018 12:25

