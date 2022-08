Bayraktar, il drone "invisibile" temuto da Putin: la Russia offre 800 dollari a chi ne abbatte uno

Il drone turco che sta scompigliando l'esercito di Putin, Bayraktar TB2, è così amato dai soldati ucraini che ne cantano canzoni popolari. Mentre i russi hanno annunciato una ricompensa di 800 dollari per tutti quelli che vengono abbattuti. Il testo della canzone popolare diventata virale ha un testo che parla di distruggere "l'inventario" e "carri armati russi che si nascondono tra i cespugli". Fin dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, questo drone turco si è dimostrato uno dei più grandi "successi" della guerra, almeno per gli ucraini. Da febbraio, il Bayraktar, che costa da uno a due milioni di dollari, ha distrutto nelle fila dell'esercito di Putin: 10 elicotteri, 13 sistemi missilistici terra-aria, 7 veicoli corazzati, altri 27 veicoli, 6 navi militari e numerosi obiettivi bellici, come posti di comando e depositi di carburante. Il mini-velivolo esplora il territorio e identifica i bersagli prima di effettuare attacchi di precisione utilizzando armi a guida laser.

Zaporizhzhia, torna la paura: nella notte 40 razzi vicino alla centrale. Aiea: «Rischio disastro nucleare»

INVISIBILI E MICIDIALI SONO TEMUTI DA PUTIN

I Bayraktars hanno assunto un ruolo fondamentale nei primi giorni del conflitto, contribuendo a tenere Kiev fuori dalla portata dei russi. Furono inviati a distruggere i camion di carburante di Putin, rendendo inutilizzabili i carri armati che avevano formato un convoglio militare lungo miglia diretto verso la capitale ucraina. Le immagini dei veicoli corazzati abbandonati ai lati della strada sono state una delle prime vittorie per Zelensky nella guerra di propaganda. Una caratteristica cruciale dei droni turchi è che sono quasi invisibili ai sistemi di difesa aerea convenzionali. I droni TB-2 sono in grado di eludere gli S-300, l'ultima generazione di batterie missilistiche difensive sviluppate dalla Russia. Sono così micidiali, che - stando a quanto riferisce il quotidiano inglese DailyMail - Mosca ora offre una ricompensa di 50.000 rubli (800 dollari) per ogni drone distrutto. Inoltre, la Russia sta puntando ad acquistare i droni iraniani per cercare di ristabilire l'equilibrio nelle "guerre dei droni". Certo, Putin vorrebbe mettere le mani sul Bayraktar, ma la Turchia non le venderà alla Russia. Mosca, inoltre, si è lamentata con Ankara che dovrebbe interrompere la fornitura all'Ucraina, ma i turchi hanno insistito sul fatto che le vendite - e in alcuni casi le donazioni - del produttore Baykar, sono questioni private tra l'azienda e gli ucraini, e non hanno niente a che vedere con lo Stato.

I droni turchi Bayraktar TB2 che distruggono i sistemi di artiglieria russi. «Ora tutto il mondo li vuole»

I DRONI TURCHI FANNO CONCORRENZA AGLI F-35 USA

L'anno scorso le esportazioni turche di armi e aerospaziali hanno raggiunto 3,2 miliardi di dollari e i droni, ovviamente, hanno contribuito notevolemente a questo successo. Negli ultimi due anni, da quando il TB-2 ha compiuto la sua prima uccisione confermata nell'aprile 2016, gli UAV di Baykar sono stati venduti a più di una dozzina di Paesi. I droni di fabbricazione turca hanno avuto un tale effetto in altri scenari di guerra, dal Nord Africa al Caucaso, che ora sono considerati il ​​principale sfidante degli Stati Uniti, leader del settore. Un altro vantaggio del kit turco è che è più economico dei droni di fabbricazione statunitense o israeliana, e notevolmente meno di un caccia F-35 di fabbricazione americana, che costa circa 80 milioni di dollari a fronte dei 2 milioni di un Bayraktar. Inoltre sono molto più facili sostituire e mantenere di un jet da combattimento e del suo pilota.

IN ARRIVO IL DRONE AKINCI, PIÙ LETALE DI UN JET

I russi hanno abbattuto il loro primo drone a marzo e, naturalmente, avrebbero esaminato il relitto e identificato la frequenza che utilizza e le sue onde elettromagnetiche. "Data la loro fornitura limitata di droni TB2, è improbabile che l'esercito ucraino li porti in aree dove c'è un alto potenziale di abbattimento, quindi stanno limitando il loro utilizzo nella regione del Donbas", afferma a "DailyMail" il professor Vikram Mittal del Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi presso l'Accademia Militare degli Stati Uniti. Si dice che Kiev abbia acquistato fino a tre dozzine di TB-2 in più. Inoltre, l'Ucraina potrebbe essere in lizza per l'Akinci, un drone progettato da Baykar che è dieci volte più grande del 21 piedi TB-2 e un potenziale punto di svolta: è dotato di un missile da crociera Som-J con gittata di 280 miglia, due bombe guidate Teber con gittata di 30 miglia e una dozzina di altre componenti miniaturizzate a guida di precisione. L'Akinci è quasi letale come un jet da combattimento e in grado di rimanere in aria per 12 ore. Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese, due Stati-clienti stanno aspettando la consegna del loro ordine, anche se non si sa quando verrà inviato in Ucraina. Inoltre, un drone supersonico di nuova generazione, il TB-3, entrerà presto in produzione di massa.

IL PRIMATO DELLA TURCHIA NELL'INDUSTRA DEI DRONI

Il conflitto sta facendo capire al mondo che paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna non hanno il monopolio sullo sviluppo di droni e altri sistemi d'arma tecnologicamente sofisticati. Mentre, il ruolo svolto dall'industria della difesa turca è ormai impossibile da ignorare, sia sui campi di battaglia del Donbas che attorno ai tavoli negoziali della Nato e persino dell'Unione Europea.