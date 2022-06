Usa, arrestato il candidato repubblicano Ryan Kelley: accusato di aver partecipato all'assalto al Congresso

Il candidato repubblicano a governatore del Michigan, Ryan Kelley, è stato arrestato e accusato di aver partecipato all'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Lo riportano i media americani. È il primo candidato in una elezione importante ad essere incriminato per quell'attacco.

Nei giorni scorsi invece il dipartimento di giustizia ha contestato per cospirazione sediziosa il capo dei Proud Boys Enrico Tarrio ed altri quattro dirigenti del gruppo di estrema destra. La serie di udienze arriva in un momento di grande tensione nel Paese, sempre più diviso su temi come le armi, dopo l'escalation delle sparatorie, e il diritto d'aborto, che la corte suprema potrebbe cancellare nei prossimi giorni. Due temi che hanno spinto un uomo ad armarsi sino ai denti per uccidere il giudice Brett Kavanaugh, uno dei nove "saggi", prima di venire arrestato dalla polizia.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Capitol Hill, evacuazione per «minaccia aerea». Ma erano... LE RIVELAZIONI Orge e cocaina a Capitol Hill: deputato trumpiano svela i segreti dei... L'ALLERTA Metaverso la nuova frontiera del terrorismo? Allarme Ue:...

Le conclusioni dell'inchiesta della Camera rischiano di esacerbare la polarizzazione politica perché l'obiettivo, anticipano fonti parlamentari, è mostrare che l'assalto del 6 gennaio «è il risultato di sforzi coordinati in più fasi per ribaltare i risultati delle elezioni del 2020 e impedire il trasferimento di poteri» da Trump a Biden, con il tycoon «al centro di questi sforzi», nonostante sia stato assolto nel processo di impeachment grazie alla compattezza dei repubblicani.