Morto a 12 anni per le complicazioni di un'influenza, la madre: «Non sottovalutate questi sinotmi»

Martedì 6 Febbraio 2018, 15:35 - Ultimo aggiornamento: 06-02-2018 17:45

Il suo piccolo di 12 anni, non ce l'ha fatta, ma una mamma ha tutte le intenzioni di sensibilizzare le altre mamme e di avvertirle sui rischi della. "Dovete conoscere i sintomi dell'influenza ed evitare che questa si trasformi e uccida i vostri figli", è stato l'appello disperato di Sarah Day, 36enne di Stoke-on-Trent, nel Regno Unito. Il figlio, infatti, è morto due settimane fa per complicazioni proprio dell'influenza.Apparentemente Dylan aveva una banale febbre, conati di vomito e mal di testa, ma l'infezione del sangue è degenerata e la diagnosi non è stata abbastanza tempestiva. Nessuno si era reso conto della gravità della situazione e la famiglia non aveva interpretato i sintomi nella maniera corretta. "Per questo ora voglio sensibilizzare tutte le mamme e i papà", ha scritto Sarah su unain memoria del ragazzo.Laè rara, ma quando viene contratta può causare il cedimento degli organi fino alla morte del paziente. Sarah spiega ai genitori che è necessario prestare attenzione ai sintomi come: l'aspetto pallido o il colorito bluastro, la difficoltà a svegliarsi, il respiro affannato, le pulsazioni rapide e uno sfogo cutaneo che non va via facilmente. In caso si presentino questi sintomi rivolgersi immediatamente al medico. Pochi sanno, infatti, che questa patologia ha un tasso di mortalità cinque volte superiore all'ictus e dieci volte superiore all'infarto e nel mondo occidentale sono aumentati i casi di influenza grave,