Si scatta un selfie prima di morire, la 22enne vittima di un incidente in aereo. La foto condivisa sui social: «Ciao»

Un selfie scattato prima di morire. Una ragazza di 22 anni è rimasta vittima di un incidente aereo in Turchia. Pochi istanti prima di schiantarsi, ha pubblicato una foto sul suo profilo social, che la ritraeva con le cuffie da volo, e un saluto: «Ciao». Burcu Saglam, 22 anni, era un'estetista. Insieme a lei, morto anche il pilota del monomotore Hakan Köksal, 54enne presidente della Yunuseli Sports Aviation Association.

L'incidente

La ragazza e il pilota sono decollati da Pamukova, in Turchia, lo scorso giovedì. Felice per l'esperienza, prima del decollo la 22enne ha pubblicato foto e video dalla cabina di pilotaggio. Tristemente, si sono trasformate nelle sue ultime immagini da viva. Il jet monomotore su cui viaggiavano è precipitato dopo aver colpito con l'ala un cavo elettrico. Uno dei passeggeri è morto quando l'aereo ha preso fuoco per l'impatto, mentre l'altro è stato scaraventato fuori dal velivolo. Lo schianto dell'aereo è stato ripreso in un video. Il relitto è stato trovato in un parcheggio vicino alla centrale elettrica. Secondo i media locali, il volo doveva essere un corso di addestramento della 22enne.

Gli investigatori stanno ora indagando su cosa abbia causato l'incidente. L'aereo si è schiantato contro il cavo elettrico, che ha prodotto una scossa elettrica a 380.000 volt. I media locali hanno riferito che la giovane quella mattina aveva detto ai suoi genitori che stava uscendo di casa in cerca di lavoro. Non sapevano che si era imbarcata sul volo fino a quando non sono stati informati della sua morte dalle autorità in una telefonata.