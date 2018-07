Litiga con gli amici e loro la bullizzano, 16enne si toglie la vita: «Il mio cuore affonda»

Giovedì 12 Luglio 2018, 16:17 - Ultimo aggiornamento: 12-07-2018 18:02

Vittima deisui social sia soliSian Waterhouse poco prima di impiccarsi ha scritto: «Mi sento come se il mio cuore stesse affondando», una frase piena di dolore, così come il suo cuore che ormai era arrivato a non tollerare più le offese su Facebook e Snapchat.La ragazza è stata sempre descritta come sorridente e allegra, fino a quando non è stata presa di mira dai bulli. Pare che ad offenderla fossero proprio degli amici, diventati ex, non sono chiare le dinamiche che hanno portato alla rottura dell'amicizia, ma le offese e le prese in giro sono state tante e tali da spingere una ragazzina al suicidio.A trovare il corpo di Sian è stato il patrigno, come riporta anche il Daily Mail . L'uomo ha raccontato che la 16enne era contenta in quei giorni, felice per l'imminente data della festa di una sua amica. Quando è tornato a casa ha notato un biglietto sul tavolo con le parole della giovane, a quel punto è corso in camera e l'ha trovata in fin di vita. Immediatamente ha chiamato i soccorsi ma le condizioni di Sian erano troppo gravi ed è morta 2 giorni dopo in ospedale. La ragazza soffriva da tempo di ansia, ma era stata in cura e la sua condizione sembrava essere migliorata. Essere presa di mira dai bulli ha aggravato la sua condizione e purtroppo l'epilogo è stato drammatico.