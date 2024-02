San Lorenzello, escalation di furti: sprint del Comune per la videosorveglianza

Il Comune di San Lorenzello punta sulla videosorveglianza dell'intero territorio comunale. Da alcuni mesi, infatti, si verificano furti nelle abitazioni, con autentici «saccheggi». Per fronteggiare il dilagante fenomeno, il sindaco ha anche contattato le autorità preposte e le forze dell'ordine, invitandole a un tavolo tecnico convocato per martedì 27, alle 16, presso l'aula consiliare. Saranno individuati i criteri «per la migliore e più razionale installazione dei dispositivi di monitoraggio video sul territorio laurentino». La giunta comunale, dunque, ha deliberato di conferire ai responsabili della polizia municipale e dell'ufficio tecnico e manutentivo «il correlato atto amministrativo di indirizzo finalizzato, fra l'altro, anche alla convocazione di tale "tavolo tecnico" con le forze dell'ordine territoriali, per effettuare lo studio di fattibilità del servizio di videosorveglianza comunale». Attese le presenze di Francesco Altieri, maggiore comandante della compagnia carabinieri di Cerreto Sannita; Elio Beneduce, commissario di polizia a Telese Terme; Carmine Antonio Nocera, maresciallo luogotenente dei carabinieri di Cerreto; Carmela Riccardi, segretaria comunale; Walter Esposito, capo dell'ufficio tecnico comunale; Alfonso Guarino, dirigente economico finanziario comunale di San Lorenzello; Pasquale Di Mezza, comandante della municipale; Antonello Botte, responsabile protezione dati; Egidio Foschini, imprenditore esperto in installazioni di impianti di videosorveglianza; Pasquale Di Meo, presidente della Comunità montana del Titerno; gli amministratori comunali di San Lorenzello, con il sindaco Antimo Lavorgna, il suo vice Rosario Festa e il presidente del Consiglio comunale Tullio Ruggieri.

«L'amministrazione comunale che ho l'onore di presiedere ha recepito le esigenze dei nostri concittadini laurentini di una maggiore sicurezza e tutela, personale e del patrimonio pubblico e privato - commenta il primo cittadino di San Lorenzello -.

Colgo l'occasione per esprimere la mia profonda gratitudine agli esponenti istituzionali e delle forze dell'ordine, per la loro puntuale disponibilità e collaborazione».