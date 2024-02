Ferrovia Benevento-Napoli, interrogazione a Salvini e De Luca

Il caso della linea ferroviaria Benevento-Napoli via valle Caudina, con i profondi disagi legati alla sua prolungata chiusura, diventa oggetto di una doppia interrogazione presentata sia presso il ministero dei Trasporti sia presso la Regione Campania dal senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera.

Il parlamentare ha interrogato il ministro Matteo Salvini chiedendo allo stesso se «sia a conoscenza del cronoprogramma aggiornato dei lavori, disponendo, in caso lo ritenga necessario, l'espletamento di una opportuna attività di verifica e — ove possibile — di acceleramento degli stessi, in particolare per i collaudi che Eav ha chiesto ad Ansfisa di effettuare, ai fini delle riapertura e se, visti i mancati chiarimenti e interventi del presidente dell'Eav Umberto de Gregorio, il ministro ritenga opportuno accertare le motivazioni, istituzionali o tecniche, del mancato collegamento della stazione Appia, di competenza Eav, alla stazione centrale di Benevento, di competenza Rfi» ed, eventualmente ravvisata l'infondatezza delle motivazioni che negano il collegamento in questione.

L'interrogazione è stata posta anche al governatore Vincenzo De Luca da parte di tutti i consiglieri regionali di opposizione.

Questi ultimi hanno chiesto al presidente se, al cospetto dell'ennesimo rinvio e della scarsità delle informazioni, il medesimo «intenda doverosamente disporre opportuna attività di verifica e di accertamento sull'andamento dei lavori anche al fine di accertare eventuali responsabilità individuali di fronte ad una inconfutabile mala gestione»