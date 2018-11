Silvia Romano, l'italiana rapita in Kenya costretta a indossare il velo integrale per non essere riconosciuta

Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya nove giorni fa, «è stata costretta a indossare un niqab» che lascia scoperti solo gli occhi, e i rapitori «le mettono sul viso e sulle mani» del fango per non farla riconoscere. Lo riferiscono all'ANSA fonti nella zona in cui la giovane è tenuta in ostaggio e a Malindi. Sempre per non farla riconoscere, i sequestratori «le hanno tagliato le treccine» con un coltello, ritrovate domenica scorsa nella foresta a nord di Malindi.

Secondo le fonti, «è naturale che i rapitori abbiano fatto questo, perché si trovano in una zona a prevalenza musulmana caratterizzata dalla presenza di tribù di origini somale, tra cui gli "Orma" a cui appartengono i sequestratori. Si tratta di comunità dedite alla pastorizia e all'agricoltura nelle quali il niqab è molto diffuso. Giorni fa, l'emittente keniana Ntv aveva riferito che alcuni abitanti della zona costiera, dove è stata rapita Silvia,

hanno visto la volontaria italiana con i suoi rapitori

. Gli abitanti

delle comunità di Garsen e Bombi, coinvolti nelle ricerche, si sono addentrati nella foresta

, ha affermato la tv. Intanto, la situazione sul campo lascia intuire - spiegano alcuni osservatori - che l'operazione per la liberazione della ragazza è entrata in uno stadio avanzato.

Giovedì 29 Novembre 2018, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 29-11-2018 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA