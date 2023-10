Soldatessa suicida dopo gli abusi da un suo superiore: «Non ce la faccio più». Lo sfogo choc nel rapporto dell'esercito

Era stanca di subire. Vittima di un sistema. Jaysley Beck, 19 anni, una soldatessa della Royal Artillery dell'esercito inglese, si sarebbe tolta la vita a causa delle molestie sessuali inflitte da un suo superiore. Lo riporta un rapporto delle Forze Armate inglesi: la 19enne è stata trovata morta nella base militare Larkhill Camp nel dicembre del 2021 dopo aver dovuto sopportare «per un lungo periodo comportamenti indesiderati», riporta il dossier visionato dalla BBC.

Stando a quanto emerso, Jaysley Beck ha ricevuto più di mille messaggi dal suo capo nel solo mese di ottobre 2021. A novembre, il numero è salito a oltre 3.500. Lo stalking – si legge nel rapporto citato dall'emittente inglese – ha costituito «un fattore causale nella morte» della soldatessa.

La ragazza avrebbe confidato le violenze alla famiglia e al suo superiore. «Non ce la faccio più. Mi sta appesantendo l'esistenza», questa una delle frasi del rapporto.

Perché Jaysley Beck si è suicidata

Nonostante la richiesta di interrompere l'invio dei messaggi, il capo ha continuato per due mesi a contattarla, fino a quando Jaysley Beck non ha deciso di togliersi la vita. «La settimana prima della sua morte, sembra che l'ufficiale abbia continuato a influenzarla», si legge nel rapporto. Il superiore di Beck, la cui identità non è stata resa nota, desiderava avere una relazione con la giovane. Jaysley Beck, fidanzata e presumibilmente non interessata, aveva ripetutamente rifiutato.

Un portavoce dell'esercito ha espresso il suo cordoglio ai familiari: «I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia e agli amici in questo momento difficile. Le circostanze della morte di Beck, compresa la causa, devono ancora essere determinate dal medico legale. Sarebbe inappropriato arrivare a una conclusione prima che l’indagine non sarà stata completata».