Ucraina, una mamma soldato in guerra: «Ho imparato a odiare»

LEOPOLI - Sabato mattina a Leopoli il cielo è limpido. Il sole invade la città e finalmente il freddo secco che caratterizza l’inverno ucraino sembra passato. Nessuna sirena per tutta la notte e per un attimo anche la guerra sembra passata. Ma è solo un’illusione. Gli allarmi iniziano a suonare alle 11.36, poi di nuovo alle 15.15: oltre un’ora e mezza di allerta. Il solito incubo, la solita fuga. Per l’ennesima volta bisogna lasciare tutto,...

