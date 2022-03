Soldato russo in lacrime, una donna ucraina lo sfama e gli presta il telefono per parlare con la mamma: il video sui social

Sono immagini commoventi quelle che girano in queste ore sui social e che riprendono un soldato russo, in lacrime, circondato da ucraini che gli danno da mangiare e lo aiutano a parlare al telefono con la madre. Il video è stato rilanciato dai media internazionali e dà il senso delle difficoltà che le potenti forze armate di Vladimir Putin stanno affrontando in Ucraina. Il Cremlino aveva immaginato una guerra lampo, ma la resistenza dei suoi avversari è un colpo per il morale dei soldati, soprattutto i più inesperti. Che in certi casi non sapevano neanche di dover combattere.

Soldato russo in lacrime, una donna ucraina lo sfama e gli fa telefonare la mamma

Nelle immagini del video, condiviso anche dal tabloid britannico Sun, si vede il giovane militare russo, che probabilmente è stato preso prigioniero, mentre beve una tazza di tè e mangia qualcosa. Scosso e con gli occhi gonfi. Al suo fianco una donna ucraina cerca di calmarlo. Offrendogli il suo telefono per comunicare con la madre in Russia. Mentre si sente una voce fuori campo che dice in ucraino: «Non è colpa di questi giovani, non sanno perché sono qui». Ed aggiunge: «Hanno mappe vecchie, si sono persi».

Video shared on Ukrainian channels of a captured Russian soldier apparently being fed by locals. The post says he burst into tears when he was allowed to video-call his mother. So many of these troops are just teenagers, with absolutely no clue what this war is really for. pic.twitter.com/oCPUC8cKcO — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 2, 2022

Le difficoltà delle truppe russe in Ucraina

Diversi rapporti di analisti militari occidentali in questi giorni hanno riferito che tra le truppe russe mandate al fronte ucraino non mancano episodi di scoramento. Il Telegraph ha citato delle registrazioni, ottenute dalla compagnia di intelligence britannica ShadowBreak, da cui si sentirebbero soldati russi piangere o perdere la pazienza per il mancato invio di cibo e carburante dalle retrovie. Da Washington un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti ha detto ai giornalisti che le forze russe, con il passare dei giorni, sono sempre più sotto pressione dopo il fallimento della rapida conquista di Kiev. Alcune unità sarebbero a corto di provviste e benzina, mentre un certo numero di soldati sarebbero stati spediti in Ucraina senza esperienza e senza sapere nemmeno di dover combattere. Un altro funzionario americano ha spiegato al New York Times che in certi casi i soldati cercano di evitare lo scontro ed hanno persino «deliberatamente fatto dei buchi» nei serbatoi di benzina dei loro veicoli.