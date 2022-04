Sonia Di Pinto, italiana trovata morta in Lussemburgo. L'ipotesi: «Forse una rapina finita male». Il compagno: non lo accetto

Forse una rapina finita male. È questa l'ipotesi che si fa strada tra gli inquirenti sulla morte di Sonia Di Pinto, la 47enne italiana trovata morta nel giorno di Pasqua in Lussemburgo. Il cadavere è stato ritrovato nel seminterrato poco lontano dal ristorante dove lavorava, nel quartiere di Kirchberg, in JF Kennedy Avenue. Originaria di Petacciato, in Molise, la donna sarebbe stata colpita alla testa. L'autopsia, disposta dalla magistratura, chiarirà maggiormente le cause del decesso. L'allarme lo ha dato il compagno, allarmato per il mancato rientro a casa della donna dopo il turno di lavoro.

Secondi i media locali potrebbe essersi trattato di una rapina finita male. Secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia, alla donna sarebbero stati portati via circa tremila euro. Fondamentali saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare l'autore o gli autori del delitto. Secondo quanto riportato dal giornale locale Le Quotidien, la 46enne sarebbe stata colpita in testa con un corpo contundente.

Il cordoglio del Paese

«Esprimo a nome mio, dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza il cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Sonia. Il dolore, lo smarrimento sono i sentimenti prevalenti dell'intera comunità di Petacciato che si stringe intorno ai genitori e ai fratelli per questa tragedia che lascia tutti nello sconcerto». È quanto afferma il sindaco di Petacciato (Campobasso) esprimendo le condoglianze della sua comunità ai familiari di Sonia di Pinto, la 46enne molisana trovata senza vita ieri nel seminterrato del ristorante dove lavorava in Lussemburgo. La donna sarebbe stata uccisa con un colpo alla testa. La polizia locale - riferiscono i media locali - sta indagando su un possibile tentativo di rapina finito in tragedia ma non si escludono altre ipotesi. È stata disposta l'autopsia mentre si lavora sulle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza attive nella zona del locale.

IL COMPAGNO - «Non posso ancora crederci……eravamo felici, mi hanno strappato l'anima, sei stata sempre la migliore tra noi due, non riesco ad accettarlo». A scriverlo su Facebook Sauro Diogenici, il compagno di Sonia. La foto che il compagno ha postato ritrae Sonia sorridente; sotto il post sono centinaia i commenti di chi la conosceva: cuori, condoglianze, fiori e abbracci virtuali.