«Sophia Leone è stata rapinata e uccisa»: la morte dell'attrice hard diventa un giallo

Un vero e proprio giallo quello attorno alla morte della porno star Sophia Leone. Il corpo della donna è stato ritrovato senza vita all'interno della propria casa dai genitori dell'attrice. La notizia delle morte della ventiseienne è stata diffuso sui social dall'agenzia di modelle, con sede a Los Angeles, 101 Modeling: «Sophia è stata rapinata e poi uccisa, si tratta di omicidio». Al momento le forze dell'ordine stando indagnado sulla vicenda.



Chi era Sophia Leone

«Era una ragazza dolce, gentile e buona. L'amavamo tutti», scrive su X l'account di 101 Modeling. La prono attrice conta sul suo profil più di 300mila follower solo su Instagram, dove pubblicava scatti «audaci». Figlia, sorella, nipote e amica, la donna aveva un profondo amore per gli animali. La stampa estera riporta che era un amante dell'avventura e viaggiava spesso, non solo per lavoro.



Un utente ha così scritto sul profilo Instagram di Leone: «Prima perdiamo Akira Toriyama, ora perdiamo Sophia Leone. La vita è troppo breve, bella e tragica. Possano riposare in pace», mentre un collega l'ha elogiata: «Sophia Leone era una grande del nostro settore e ci mancherà». Il patrigno di Leone ha confermato che il corpo della giovane è stato trovato senza vita nella sua casa.

Dopo aver visto il cadavere della porni attrice, i familiari hanno avvertito la polizia che al momento sta indagando sul caso.