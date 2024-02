​Rocco Siffredi in lacrime: «Io un uomo oggetto a testa alta, ma l'ho pagato caro»

«Non riesco a distaccarmi dalla storia della mia famiglia, mi dispiace, ho pensato a mia madre, a mio fratello, per fortuna ho 'santa' Rosa (dice rivolgendosi alla moglie seduta tra i giornalisti, ovvero Rosa Caracciolo, pseudonimo di Rózsa Tassi ex modella ed attrice pornografica ungherese)». Così stamani a Berlino la pornostar Rocco Siffredi spiega il pianto suscitato dalla domanda su destino e famiglia. L'occasione è stata l'anteprima mondiale alla Berlinale Special, di Supersex, serie in sette puntate ispirata alla sua vita («al 98%» dice lui stesso) che debutterà su Netflix il 6 marzo 2024 con Alessandro Borghi protagonista.

Rocco Siffredi: «La dipendenza dal sesso è "il diavolo", ma adesso mi dedico solo a mia moglie Rosa»

Le lacrime di Rocco Siffredi

E ancora commosso conclude Siffredi: «Sono stato orgogliosamente un uomo oggetto per la donna e non lo dico con vanità, ma a testa alta.

Il racconto di Alessandro Borghi

«Uso il mio corpo da sempre senza nessun difficoltà e questo fin da piccolo - dice Borghi che per Supersex si è trovato a recitare nudo centinaia di volte - La mia prima educazione sessuale è stata poi attraverso il porno. In fondo gran parte di quello che scopriamo sul sesso ci viene dagli spogliatoi della palestre o dai banchi di scuola. Questa serie così mi ha dato l'opportunità di interrogare me stesso e la mia educazione sessuale. Le difficoltà casomai - conclude l'attore - sono state altre, emotive: mi chiedevo sempre se Rocco Siffredi si sarebbe riconosciuto in quella scena, non volevo farne solo un'imitazione».

Jasmine Trinca

Racconta poi Jasmine Trinca che tra l'altro è nella giuria internazionale di questa edizione della Berlinale: «Lucia, la compagna di Tommaso, il fratello guida di Rocco che a un certo momento la fa prostituire, mi ha permesso per la prima volta di dare voce a un pensiero profondo: quello di sfuggire al proprio destino, di fare un atto di enorme libertà». Mentre appunto Giannini, che interpreta il tormentato Tommaso, sottolinea: «Quando me l'hanno proposto volevo scappare, avevo molta paura. Tommaso è un personaggio molto complesso, a partire dal dialetto, un uomo senza pelle che sembra Amleto, un personaggio bipolare». Infine, una dei tre registi, Francesca Mazzoleni, spiega perché il voice over usa toni così alti: «Rocco è l'eccesso della mascolinità che questa voce porta a un livello di consapevolezza piu alto. Rocco è il suo 'cazzò - conclude - sono poi un fatto mitopoietico». Nel cast della serie - creata e scritta da Francesca Manieri, prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e da Matteo Rovere per Groenlandia e diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni - anche: Saul Nanni (Rocco ragazzo), Enrico Borello (Gabriele), Vincenzo Nemolato (Riccardo Schicchi), Gaia Messerklinger (Moana), Jade Pedri (Sylvie) e Linda Caridi (Tina).