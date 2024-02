Johnny Depp, blitz negli studios a Torino: l'incontro per un nuovo film, ecco quale

L'attore americano Johnny Depp è stato fotografato da Chi in compagnia del produttore cinematografico Andrea Iervolino. I due si sono incontrati a Torino, nella sede dei Tuscany Film Studios in quanto stanno lavorando insieme al film "Modì", il biopic sull'artista italiano Modigliani diretto dall'attore in persona e che a livello di cast coinvolge Riccardo Scamarcio, Luisa Ranieri e Al Pacino.

La trama

La storia si volge nell'arco di 48 ore nella vita di Modigliani che si trova a parigi durante la prima guerra mondiale.

Costretto a scappare dalla polizia, Modì inizia a pensare seriamente di mettere fine alla sua carriera e cambiare città, ma saranno proprio i suoi amici Maurice Utrillo e Chaim Soutine a fargli cambiare idea.

Ma la vera svolta avviene quando incontra Guillaume Cheron, un collezionista d'arte che potrebbe fargli cambiare la vita.