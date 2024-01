GF, Massimiliano Varrese: «Lasciai il ruolo di Jack Sparrow a Johnny Depp, aveva bisogno di lavorare»

Massimiliano Varrese è dentro alla casa del Grande Fratello dall'inizio del programma e, quindi, da più di 110 giorni. I fan del reality show e anche i coinquilini hanno avuto modo di conoscerlo in questi mesi trascorsi insieme e per i suoi voli pindarici, discorsi astratti e consigli su come «ripulire l'anima» è stato soprannominato Il Guru. Con questo nomignolo, alcuni utenti del web hanno cominciato a deridere le sue uscite e una, soprattutto, ha attirato l'attenzione: Massimiliano avrebbe ceduto a Johnny Depp il ruolo di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi.

Massimiliano Varrese, oltre a essere un appassionato di arti e culture orientali (da qui il soprannome Guru) è, prima di tutto, un attore. Proprio durante una chiacchierata con alcuni compagni di avventura, il gieffino ha detto in modo convinto: «Dovevo fare io la parte di Jack Sparrow nei Pirati dei Caraibi. Conosco bene Johnny Depp e mi disse che aveva bisogno di lavorare, gli lasciai la parte d'accordo con la Disney». Questa uscita a dir poco surreale ha scatenato l'ironia dei social, soprattutto Twitter, e in tantissimi hanno commentato con frasi del tipo: «Vi prego, aiutatelo... sta delirando» oppure «Spero che Johnny Depp non venga mai a conoscenza di una frase del genere». Ma non è finita qui, perché su TikTok, grazie all'Intelligenza Artificiale, qualcuno ha postato un video esilarante in cui sembra che l'attore hollywoodiano ringrazi Massimiliano Varrese.

Max: "Dovevo fare io la parte di Jack Sparrow nei pirati dei caraibi, conosco bene Johnny Depp e mi disse che aveva bisogno di lavorare, gli lasciai la parte d'accordo con la disney."



AIUTATELO #grandefratello pic.twitter.com/2wWDpu5yeK — Iaia Trilli (@IaiaTrilli) January 2, 2024

Sempre mentre Massimiliano Varrese si confrontava con altri gieffini, è stato sollevato anche l'argomento ballo. Quindi, l'attore ha fatto presente (sempre in modo umile) di essere stato il primo a portare l'hip hop in Italia.

Anche in questo caso, i meme si sono sprecati.