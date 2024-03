Ilary Blasi, gli stivali scintillanti costano 1000 euro: il look della showgirl non passa inosservato

Ilary Blasi non passa mai inosservata, si sa e, oltre a essere notata per la sua bellezza, la sua simpatia e schiettezza e gli scoop riguardanti la sua separazione da Francesco Totti, lei si fa notare anche per i look che sfoggia. L'ultimo outfit della conduttrice romana ha lasciato a bocca aperta i suoi fan che sono rimasti incantati dal vestito nero con spacco profondissimo ma, soprattutto, dai suoi stivali particolarissimi e metalizzati. I tacchi alti sfoggiati da Ilary sono un vero e proprio tocco di stile e, per alcuni, di trash o di azzardo. Tuttavia, Ilary ha sempre dichiarato di amare le scarpe, in qualsiasi forma e di non badare a spese quando si trova davanti a un paio di tacchi o plateau. La stravaganza degli stivali metalizzati è proprio il loro punto forte (che costa parecchio caro): più di 1000 euro.

Ilary Blasi è stata una delle ospiti della premiere romana di Supersex, la nuova serie tv Netflix che, attraverso l'interpretazione di Alessandro Borghi, racconta la vita di Rocco Siffredi. Per l'occasione mondana, la conduttrice ha deciso di indossare un abito lungo nero e un paio di stivali metallizzati che hanno subito catturato lo sguardo dei fan. I tacchi alti appartengono al brand Le Silla, marchio di lusso per uomini e donne, disegnato da Enio Silla e Monica Ciabattini. Stando a quanto risulta nel sito, gli Andy Boot, così si chiamano, costano la bellezza di 1092 euro, anche se, in questo periodo, sono scontati del 40% e, quindi, vengono venduti alla modica cifra di 655,20 euro. Nonostante, il prezzo sia molto alto, i numeri 37 e 38 (i più calzati dalle donne) sono esauriti.

Ilary Blasi ha sempre amato i look stravaganti e, anche quando conduceva l'Isola dei Famosi, le è sempre piaciuto osare con scarpe molto particolari e dai tacchi altissimi.

Proprio questi ultimi, però, diventavano insopportabili a fine serata e, spesso, dopo ore e ore di diretta, la conduttrice li toglieva e rimaneva a piedi nudi.