​Strage di Parkland, arrestato il vice sceriffo che si nascose per 48 minuti e non fermò il killer

Arrestato l'ex vice sceriffo che non intervenne, rimanendo nascosto per 48 minuti, mentre Nikolas Cruz massacrava 17 suoi ex compagni di scuola neldi Parkland lo scorso anno in Florida . Il 56enne Scot Peterson è stato incriminato per 11 capi di imputazione per la sua negligenza sul lavoro e per non essere intervenuto a tutela di minori. L'incriminazione è arrivata dopo che l'inchiesta ha stabilito che l'agente, con 32 anni di carriera alle spalle, 28 come poliziotto nelle scuole, «non fece assolutamente nulla» per cercare di fermare il killer nella Marjory Stoneman Douglas High School, secondo quanto si legge in una dichiarazione del capo del dipartimento per la pubblica Sicurezza, Rick Swearingen.