Strasburgo, morto Antonio Megalizzi: il giornalista italiano era in coma

morti nell'attentato di Strasburgo è salito a quattro. E' morto il giornalista italiano Antonio Megalizzi, . Era stato colpito alla testa dall'attentatore ed era entrato in coma. le sue condizioni erano subito apparse disperate.



LEGGI ANCHE Antonio Megalizzi, la lettera degli amici sulla porta di casa: «Per te sposteremmo le montagne» Il bilancio deinell'attentato diè salito a quattro. E' morto il giornalista italiano Antonio Megalizzi, . Era stato colpito alla testa dall'attentatore ed era entrato in coma. le sue condizioni erano subito apparse disperate.LEGGI ANCHE

Ci stiamo interfacciando con i medici francesi, la situazione è molto grave ma stiamo offrendo tutto il nostro supporto», ha detto Diego Garbossa, direttore di Neurochirurgia delle Molinette di Torino, a cui si è rivolta per un consulto la famiglia di Megalizzi.

Venerdì 14 Dicembre 2018, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 14-12-2018 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I sanitari francesi stanno facendo un lavoro eccellente - aggiunge Garbossa, contattato telefonicamente dall'Ansa - ma la situazione è davvero complicata. Il paziente ha una ferita d'arma da fuoco nella scatola cranica. Il problema non è togliere la pallottola, ma vedere come il cervello sopporta questa fase, che è molto critica».LEGGI ANCHEMegalizzi è sedato e costantemente monitorato. «Per capire come procedere, bisogna prima vedere se il cervello risponde in modo congruo. Se la situazione si stabilizzasse, noi ci siamo resi disponibili ad accoglierlo», spiega il direttore della Neurochirurgia delle Molinette, considerata una delle eccellenze della Città della Salute di Torino.