Aereo militare Usa nello Stretto di Taiwan, Cina: «Azioni provocatorie che mettono a rischio la pace»

Tensione alle stelle nello Stretto di Taiwan, dove oggi ha volato un aereo da ricognizione P-8A Poseidon della marina Usa, scatenando l'ira della Cina. La Settima Flotta Usa, in una nota, ha precisato che con l'iniziativa «gli Stati Uniti sostengono i diritti e le libertà di navigazione di tutte le nazioni» e «l'impegno per un Indo-Pacifico libero e aperto». Gli americani affermano che il P-8A Poseidon ha sorvolato uno spazio aereo internazionale, «operando in conformità con il diritto internazionale».

Taiwan, 400 missili Harpoon acquistati dagli Usa: così rinforza la sua difesa contro la minaccia della Cina

Cina: «Azioni provocatorie dagli Usa mettono a rischio pace e sicurezza»

Dura la reazione di Pechino: «Negli ultimi tempi, navi e aerei da guerra Usa hanno spesso effettuato azioni provocatorie mettendo a rischio pace e sicurezza», ha replicato il Comando del Teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione.

Taiwan, 38 aerei e 6 navi da guerra cinesi intorno all'isola

Un totale di 38 aerei e 6 navi da guerra cinesi sono stati rilevati intorno a Taiwan fino alle 6 locali (mezzanotte in Italia): il ministero della Difesa dell'isola ha detto che le sue forze armate «hanno monitorato la situazione e mobilitato aeronautica, marina e sistemi missilistici terrestri» per seguire le loro attività. Inoltre, 19 jet (tra cui 5 Su-30 e otto J-10) hanno tagliato «la linea mediana dello Stretto di Taiwan o sono entrati nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz)». Un drone TB-001 cinese, lo "scorpione dalla coda doppia", ha volato intorno a Taiwan completando un'inedita prova di accerchiamento.