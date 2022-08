Tempesta dell'orrore in Spagna, morta bimba di un anno colpita da chicco di grandine di 10 cm: altri 29 feriti

Una bambina di un anno è morta dopo essere stata colpita da un enorme chicco di grandine di 10 centimetri durante una terribile tempesta che si è abbattuta sulla Spagna. La piccola di 20 mesi era una delle 30 persone rimaste ferite dopo essere stati colpiti da enormi chicchi di grandine che sono caduti sulla città catalana di La Bisbal de l'Emporda. La bambina, portata d'urgenza all'ospedale Josep Trueta di Girona martedì pomeriggio, è morta poche ore dopo. Non si conosce ancora la nazionalità della bambina che è morta e dove si trovava esattamente quando è stata colpita dai chicchi di grandine che l'hanno uccisa.

Anche una donna è stata ricoverata nello stesso ospedale, della bimba, mercoledì a causa delle ferite riportate dopo la violenta grandinata. L'impatto del maltempo è stato devastante, come si legge sulle testate internazionali la maggior parte delle altre 28 persone colpite dagli enormi chicchi di ghiaccio dopo aver subito ferite alla testa e tagli su tutto il corpo, oltre che ossa fratturate, hanno avuto bisogno di punti di sutura e ingessamento degli arti colpiti.

I chicchi erano enormi e sono stati paragonati a pietre dalla grandezza di una pallina da tennis. I meteorologi catalani hanno affermato che i chicchi di grandine caduti nella zona, vicino alla città turistica di Girona, vicino al confine spagnolo con la Francia, sono stati i più grandi degli ultimi vent'anni. Anche le auto sono state danneggiate dalla tempesta.

Le grandinate piu' devastanti della storia

La grandinata più mortale della storia fu quella che colpì la città indiana di Moradabad nel 1888 nella quale 250 persone persero la vita dopo essere state colpite da chicchi di ghiaccio grossi quanto arance. Il record per il chicco di grandine più grande al mondo è quello caduto a Vivian, nel South Dakota, nel 2010. Pesava circa 878 grammi e misurava quasi otto pollici di diametro, quindi oltre 21 cm.

La situazione meteo

Meta di vacanze, la Spagna viene così colpita da un'ondata devastante di maltempo in questi colpi di coda dell'estate 2022. I turisti in viaggio erano stati avvertiti all'inizio di questo mese che sarebbero potuti rimanere coinvolti in rari uragani del Mediterraneo. Secondo gli esperti il rischio di cicloni di tipo tropicale chiamati Medicanes è aumentato a causa del forte caldo di quest'anno che si è abbattuto sulla destinazione turistica preferita del Regno Unito, invece l'aumento della temperatura del mare è imputato al riscaldamento globale. L'oceanografa ed esperta meteorologica Yurima Celdran, come si legge sul Mirror, ha dichiarato: «Le temperature del mare quest'autunno dovrebbero essere più elevate del normale e se ci saranno le condizioni atmosferiche necessarie, non sarebbe irragionevole pensare che il Mediterraneo possa ospitare un Medicane quest'anno».