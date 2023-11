The Rock, l'attore Dawyne Johnson candidato alla presidenza Usa? «Mi hanno contattato diversi partiti. Sono commosso e onorato»

L'attore Dwayne Johnson, conosciuto da tutti con il soprannome di The Rock, ha rivelato che diversi partiti lo hanno contattato per chiedergli se volesse candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, dopo che un sondaggio aveva rivelato che il 46% degli americani avrebbe sostenuto la sua campagna. Primo ospite nel nuovo podcast del comico Trevor Noah 'What Now?', l'attore ed ex wrestler ha raccontato di «essere rimasto davvero commosso e onorato» dal sondaggio.

La presidenza Usa

«Alla fine del 2022, ho ricevuto la visita di funzionari di diversi partiti che mi chiedevano se volevo candidarmi», ha detto ancora l'attore. «È stato tutto molto surreale perché non è mai stato il mio obiettivo fare politica», ha aggiunto l'attore.

Would you vote for The Rock for President? pic.twitter.com/EppqHdAjW6 — RyanFJBLGB🇺🇸🇺🇸🦅🦅 (@RyanPatrick1991) November 9, 2023

L'uomo più seguito su Instagram

Nel 2020 The Rock è diventato l’uomo più seguito degli Stati Uniti su Instagram. Lo ha annunciato lui stesso con un post sul social di foto condividendo un articolo. The Rock ha raggiunto la cifra di 392 milioni di follower, un successo per cui ha voluto ringraziare tutti i suoi fan: “Vi voglio bene ragazzi e grazie! Continuiamo a costruire e impegnarci al massimo. Ho sempre detto la mia, con equilibrio, dignità e rispetto ed ecco il risultato».

Chi è

Attore, produttore cinematografico e wrestler di origini canadesi e samoane, oggi è per tutti "The Rock". Nato il 2 maggio 1972, è figlio di Rocky Johnson e nipote di Peter Maivia, due wrestler da cui ereditò la passione per il ring. Il successo venne col tempo, come ripetuto più volte con convinzione: "Negli anni ho imparato che la coerenza è la chiave". Parola d'ordine? Lavoro. Duro e costante.

Il wrestling

Nel ‘96 debutta nella WWF (l’attuale WWE, World Wrestling Entertainment) con il nome del padre e il cognome del nonno materno. L’organizzazione lo presenta come la prima "superstar di terza generazione" e grazie al wrestling Dwayne diventa proprio "The Rock".

Il cinema

Nel 2000 debutta la cinema con una parte in Longshot. Poi qualche apparizione in telefilm e il ruolo da protagonista ne Il Re Scorpione (2002), grazie a cui il critico statunitense Roger Ebert gli prospetta una carriera da star per una fisicità fuori dal comune. Negli anni successivi, Johnson cresce in consapevolezza e popolarità, affiancando star come Uma Thurman e John Travolta (in Be cool, 2005). Poi, nel 2011, un’altra svolta, con l’interpretazione di Luke Hobbs in Fast & Furious 5, ruolo che avrebbe ricoperto anche negli episodi successivi (il sesto, nel 2013, e il settimo, nel 2015, oltre che nello spin-off Fast & Furious - Hobbs & Shaw).

Voleva far parte della Cia

Laureato in criminologia, Dwayne Johnson sognava di far parte della CIA. Il tatuaggio che gli copre parte del petto e del braccio sinistro, tipico della tradizione samoana, racconta la storia della sua vita e dei suoi antenati: fu lo stesso attore a spiegare di aver impiegato circa 60 ore per terminarlo.