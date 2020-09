Torre Eiffel evacuata per tre ore: rientrato l'allarme bomba, monumento riaperto al pubblico

La Tour Eiffel è stata evacuata per circa tre ore per un allarme bomba prima del ritorno alla normalità. Sul posto è giunto un team di esperti per verificarne la veridicità. La società che gestisce il monumento, simbolo per eccellenza della capitale francese Parigi, ha dichiarato che l'evacuazione è iniziata intorno alle 12.15. La segnalazione, arrivata tramite una telefonata anonima, è la prima di quest'anno. Tutta la zona circostante il monumento simbolo della capitale francese è stata isolata e chiusa al traffico dalle forze dell'ordine. Alle 14.15 l'allerta è stata tolta e il monumento è stato riaperto.

Ultimo aggiornamento: 15:22

