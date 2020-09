​Macron, l'ex bodyguard Benalla in rianimazione per Covid: picchiò un manifestante il primo maggio

È in rianimazione dopo aver contratto il Covid Alexandre Benalla, il ventinovenne ex bodyguard di Emmanuel Macron finito al centro dello polemiche per le violenze da lui commesse durante la manifestazione del primo maggio 2018 a Parigi. È quanto riferisce Le Parisien. Benalla è stato «trasportato in ambulanza dai pompieri presso il servizio rianimazione dell'ospedale Cochin per un peggioramento» delle sue condizioni di salute, precisano fonti a lui vicine.

Ultimo aggiornamento: 11:42

