​Mauro Icardi-Wanda Nara, torna la passione: lo scatto social è vietato ai minori

Il tradimento con la China Suarez è acqua passata. Wanda Nara ha definitivamente perdonato Mauro Icardi, la coppia è più affiatata che mai. A testimoniarlo c'è l'ultimo scatto pubblicato su Instagram dall'attaccante del Paris Saint-Germain. Una foto quasi al limite della censura, che mostra Wanda sdraiata in lingerie e il suo compagno curvo su di lei.

La foto fa parte di una serie di scatti, che la coppia ha realizzato durante un servizio fotografico. L'ex Inter è stato l'unico a pubblicarla, con la scritta "Love" a fare da corredo. Sotto al post è arrivato il commento della moglie: «Tanta carne». Insomma, nel privato e sui social la tempesta è finalmente passata.

Nelle scorse settimane Wanda Nara e Mauro Icardi erano stati a un passo dal divorzio. Tra i due si era inserita Eugenia Suarez, detta China. L'attrice argentina ha confermato il flirt, ma ha svelato di non essere mai andata fino in fondo. Wanda, che ha raccontato tutti gli sviluppi della crisi su Instagram, ha poi deciso di perdonare il giocatore e riaccoglierlo a casa. Recentemente, durante un viaggio in Argentina (dove la vicenda ha avuto molto spazio sui media), la signora Icardi ha avuto modo di parlarne anche in toni scherzosi: «Vado a prenderla a casa per i capelli».

Lo scatto pubblicato da Mauro Icardi ha riscosso molto successo sui social. Tantissimi i like (tra cui anche quello di Francesco Totti) e i commenti, alcuni dei quali esilaranti. «Ho visto film a luci rosse cominciare così» o «Mauro, se ti serve una mano ci sono».

Il caso del triangolo tra Mauro Icardi, Wanda Nara e Eugenia Suarez è scoppiato lo scorso novembre. Ad attirare le luci dei riflettori è stata Wanda, che sui social aveva attaccato direttamente il compagno: «Un'altra famiglia che hai rovinato per una pu...». Il nome dell'interessata è diventato presto di dominio pubblico. La China, dopo aver smentito inizialmente, ha ammesso la relazione. Icardi, dopo un lungo "lavoro" di convincimento, fatto soprattutto di dichiarazioni social, è riuscito a farsi perdonare dalla moglie. Il divorzio (con clausole milionarie) è stato a un passo. Adesso, è solo un ricordo. La China è acqua passata, Wanda e Mauro sono più innamorati che mai.