​​Ucraina, Toto Cutugno: «Ho incontrato Putin ma cosa c'entra?»

Venerdì 15 Marzo 2019, 18:52 - Ultimo aggiornamento: 16 Marzo, 08:39

Torna a parlare Toto Cutugno dopo che un gruppo di deputati ucraini ha chiesto di impedire il suo ingresso nel paese in cui dovrebbe tenere un concerto. «Sono molto sorpreso e dispiaciuto per questa notizia. Un gruppo di deputati ucraini vorrebbero impedirmi di cantare in un Paese che amo e che ama la mia musica? È assurdo». E ancora. «Sono un apolitico, chiaro? Ho cantato in occasioni istituzionali per per capi di stato tra cui Putin, ma questo non significa un'adesione politica».