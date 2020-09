Trump, comizio al chiuso, zero distanze e poche mascherine: 3000$ di multa, ma la sua America è con lui

Tremila dollari di multa alla società che ha ospitato l’evento.

Henderson, Nevada: Donald Trump, un (altro) comizio al chiuso, zero distanze sociali, poche mascherine e la consueta furia politica dei suoi sostenitori. Convinti al punto da risultare ottusi.

L’importo dell’ammenda non fa di certo spavento, ma è simbolico della breccia tra le regole e chi alle regole è invece allergico.

La legge dello Stato vieta infatti gli assembramenti oltre la soglia delle 50 persone.

Ce n’erano circa 6mila.

Automatiche, dunque, violazione e multa.

Ma poco importa, anzi. Quasi rinvigoriscono la carica di un popolo che resta solida metà (e forse più) e che, soprattutto, non molla il suo presidente.

Per quanto possa scandalizzare medici, scienziati e virologi, l’America di Trump non ci sta. E strilla pure a gran voce.

«Questa non è una dittatura, questa è una democrazia», afferma con tono fiero una donna ai microfoni di Cnn. Che aggiunge: «Abbiamo il diritto di essere chi siamo e di assumerci i rischi che ci pare. Domani potrei attraversare la strada ed essere investita da un autobus: e allora? Perché mai dovrei indossare una mascherina che, io lo so, non ho nessun dubbio: non serve a niente».

Una testimonianza scioccante?

Un caso isolato?

Nient’affatto, le fanno eco praticamente tutti.

«C’è in gioco la mia libertà di americano, mi assumo io la responsabilità di beccarmi il Covid e oggi voglio pensare soltanto a divertirmi», dice un giovane bardato di una bandiera che invita a scegliere il tycoon.



È un film già visto.

Quello della libertà, che gli americani percepiscono come assolutamente intoccabile, contro la prudenza e contro un virus che oramai sfiora i 200mila morti (194mila stando alle ultime rilevazioni ufficiali, ndr).

Un film già andato in scena a giugno, a Tulsa in Oklahoma, e destinato da qui al termine della corsa elettorale ad andare in scena ancora.

Si può storcere il naso e persino inorridire.

Ma la democrazia è anche questo e queste persone difficilmente cambieranno idea.

Non c’è multa né richiamo che tenga: come l’8 novembre 2016, il 3 novembre 2020 voteranno Trump.

