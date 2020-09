Usa, Kushner: «Volete capire Trump? Dovete leggere Alice nel Paese delle Meraviglie»

«Se non sai dove stai andando, tutte le strade ti porteranno là».

Jared Kushner spiega Donald Trump e lo fa nella maniera più originale possibile:

citando lo Stregatto e invitando a (ri)leggere Alice nel Paese delle Meraviglie.



Il genero del presidente più chiacchierato del mondo traccia così un profilo soltanto apparentemente ridicolo e descrive uno stile di governo caotico, ma efficace. Perché in grado, attraverso incoerenze e ripensamenti, di adattarsi di volta in volta alla realtà e alla complessità dei fatti.

Una sorta di genio dell’improvvisazione, a sua volta complesso e descritto lungo una scala di «cento e più sfumature di grigio», volubile come i suoi «sì», capaci di trasformarsi in «no» in un battito di ciglia.

Imprevedibile, quasi capriccioso, impossibile da controllare.

Per certi versi genialoide, di sicuro originale.

Donald Trump, come lo Stregatto.

Parola di Jared Kushner.

