Mercoledì 30 Gennaio 2019, 17:14 - Ultimo aggiornamento: 30-01-2019 17:40

Roma - Il Kosovo è disponibile ad un accordo con la Serbia. Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, ha scritto una lettera di risposta a Donald Trump per assicurargli la propria disponibilità a lavorare ad una intesa con Belgrado. Nelle scorse settimane Trump aveva invitato sia Thaci che il presidente serbo Vucic a sedersi attorno a un tavolo. Thaci ha anche invitato Trump a visitare il Kosovo. «Noi vogliamo uscire da questo circolo per concludere un accordo definitivo che preveda il riconoscimento reciproco, la rinuncia a nuovi scontri e l’ammissione del Kosovo alle Nazioni Unite» ha dichiarato il presidente kosovaro. Recentemente il Kosovo si era detto pronto ad abolire i dazi doganali maggiorati del cento per cento sull’import serbo e bosniaco, chiedendo anche agli Stati Uniti e all'Unione europea di preparare una conferenza internazionale per favorire il raggiungimento dell'accordo.